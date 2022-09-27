普丁心腹：若被逼到極限　俄羅斯有權「動用核武」自我防衛

▲梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）是俄羅斯總統普丁的重要心腹。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

普丁心腹、前俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）27日表示，如果莫斯科被逼到極限，有權使用核武自我防衛，而且這番話「肯定不是虛張聲勢」。他也警告，莫斯科有權「不經過太多討論」就做出回應。

《路透社》報導，梅德韋傑夫現任聯邦安全會議副主席，近幾月經常針對西方及烏克蘭，發表攻擊性言論，突顯他從2008-2012年擔任總統期間、明顯懷抱西方思想的自由主義者，轉變為犀利的地緣政治鷹派人士。

被俄占領的烏克蘭領土23-27日舉行「入俄公投」，包括東部及東南部的盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松及札波羅熱地區，面積相當於一個葡萄牙，更占烏克蘭領土15%，被外界認為是併吞計畫的前奏，也讓莫斯科與西方的緊張局勢進一步升溫。

俄羅斯總統普丁頒布動員令，徵召30萬名後備役軍人後，該國爆發反戰示威及逃亡潮。根據英國國防部及《基輔獨立報》26日消息指出，第一批受徵召士兵已抵達克利米亞的軍事基地，準備展開訓練。不過，社群媒體瘋傳的影片卻顯示，新入伍官兵被分配到嚴重生鏽、50年前就被汰換的「卡拉什尼科夫步槍」（Kalashnikov Rifle），遭外界質疑軍火設備不敷使用。

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