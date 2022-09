美國30萬人緊急疏散！「世紀颶風伊恩」來襲　佛州市長：能跑就跑

▲美國NASA衛星影像26日發布衛星影像,伊恩颶風(Ian)朝古巴快速移動時的威力逐漸增強。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者任庭儀/編譯

颶風伊恩(Hurricane Ian)被稱為「世紀颶風」,26日在古巴西端從熱帶風暴迅速成長為二級颶風。預報顯示,颶風伊恩將在佛州地區帶來嚴重暴雨、強風、山洪甚至是龍捲風,足以淹沒沿海地區。希爾斯波羅郡(Hillsborough)郡長表示,光是郡內低窪地區就有30萬人被疏散。坦帕市長卡斯特則說,「如果你能離開,現在就離開。」

美國颶風中心(National Hurricane Center)數據顯示,二級颶風伊恩26日下午在古巴西端風速從每小時85英里增強至每小時100英里,並將在襲擊美國佛州前增強至最高風速每小時140英里的四級大颶風,預測將在坦帕灣(Tampa Bay Area)形成高達10英尺(約3公尺)的海浪,並帶來高達10英寸(約250毫米)的降雨量。

▲佛州坦帕市人民在颶風伊恩登陸前裝填沙袋做準備。(圖/路透)



佛州會在27日開始感受到伊恩的威力,颶風會在28日登陸。NHC表示,伊恩展現了前所未有從熱帶風暴到強大颶風的增強速度。佛州全郡市都進入緊急狀態,坦帕(Tampa)市長卡斯特(Jane Castor)說,「這可不是鬧著玩的。如果你能離開,現在就離開。」

皮尼拉斯郡(Pinellas)透過官方推特宣布,26日發布A區的強制疏散令,而B區和C區的強制命令將於27日上午生效。

Effective 6 p.m. today, all residents in Evacuation Zone A (including all mobile home residents) will be under mandatory evacuation orders. Mandatory orders for evacuation zones B and C will be effective tomorrow morning at 7 a.m. 1/2 pic.twitter.com/36ayoOEMIz