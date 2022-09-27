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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張國華與張國政已會面多次　長榮張家兄弟之爭議應很快落幕

▲長榮航空奪「全球二十大最佳航空公司」第八名。（圖／長榮航空）

▲長榮張家兄弟之爭議應很快落幕　業界估計張國政可望如願取得長榮航空主導權。（圖／長榮航空提供）

記者張佩芬／台北報導

星宇航空宣布公司董事長張國煒已於今(27)日正式辭去立榮航空公司董事長一職，即日起生效。新聞稿中透露家族兄長間已建立起良好的溝通平台，據瞭解大哥張國華與三哥張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行。業界判斷張家兄弟之爭即將落幕，張國政應該可以順利取得長榮航空的主導權。

星宇航空公關長聶國維則表示，張國煒只是應兄長要求代管立榮航空，從來就沒有回長榮打算，哥哥們的事情能夠順利解決，張國煒也會專心經營星宇航空。

星宇的新聞稿中指出，張國煒於今年4月受家族兄長之託代管立榮航空公司，於4月14日經立榮航空董事會決議，推選為立榮航空董事長。在任職立榮航空期間，以其個人豐富的航空背景及經驗，積極優化立榮航空內部組織，並維持航班的穩健運營，以保障國人空中交通之權益。

代管立榮航空期間，家族兄長間已建立起良好的溝通平台，據瞭解大哥張國華與三哥張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行，張國煒董事長代管立榮航空之階段性任務也可圓滿告一段落，加上國際疫情趨緩，國門即將重啟，星宇航空公司也將在9月30日正式掛牌興櫃，正值星宇航空展翅高飛的關鍵時刻，因此，張國煒董事長決定主動辭去立榮航空董事長一職，專注全力衝刺星宇航空業績，以期不負員工、投資人及社會大眾之期待。

張國煒祝福長榮集團在三位兄長的共同努力之下，能開創新局並發揮張總裁無懼挑戰的精神，帶領長榮集團各企業業績蒸蒸日上。

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