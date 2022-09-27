送別安倍！祭壇設計來自他最愛的「富士山」　背後意義曝光

▲ 安倍昭惠在祭壇前鞠躬，獻花送丈夫離開。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，國葬典禮27日於東京武道館舉行，海內外多達4300名重要人士到場。會場最前方的祭壇放上安倍生前經常配戴的議員徽章、代表拯救被北韓綁架日人的藍絲帶徽章，整體設計則與他生前鍾愛的富士山有關。

根據日媒《News PostSeven》，安倍祭壇以富士山為主題設計，下方正中央是一面日本國旗，左右二側鋪滿綠葉及白花，綠色代表富士山廣闊的山腳，白色則象徵白雪皚皚的的山頂，整座祭壇從正面看呈現梯形，宛如雄偉的富士山，上方則懸掛巨大的遺像。

▲ 安倍國葬會場。（圖／路透）

安倍生前喜愛富士山出名，在山腳下的山梨縣鳴澤村興建別墅，每逢長假都前往休養，2018年曾招待印度總理莫德共進晚餐，當年元旦也在推特寫下，「東京天氣很好，能看到美麗的富士山。看著那神聖的姿態，不禁雙手合十，在新年之際祈願我國的和平與繁榮。」

他也熱愛打高爾夫球，最喜歡的球場就是山梨縣富士河口湖町的富士櫻花鄉村俱樂部，坐落於富士山北麓，能夠近距離觀賞山景。

安倍對富士山的鍾情就是祭壇如此設計的原因，但其實還有另一層涵義。知情人士透露，祭壇中央擺放國旗的部分是一條以白花及黃花鋪成的道路，一路延伸至頂部，靈感來源是安倍在自己的著作中寫道，「戰鬥的政治家是指為了國家與國民，行動不畏批評的政治家」，也是他從政之路的基礎，因此將中央設計成一條「花路」。

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