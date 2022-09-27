安倍昭惠數度落淚！　神色哀戚「90度鞠躬」送別亡夫

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三的國葬27日舉行，遺孀安倍昭惠於日本時間27日下午1時25分（台灣時間中午12時25分）手捧安倍骨灰從家中出發前往武道館，並在會場中將骨灰轉交給首相岸田文雄，而她在國葬會場也數度落淚，最後也90度鞠躬獻花，向亡夫告別。

▲安倍昭惠鞠躬獻花送別亡夫。（圖／路透）



▲▼遺孀安倍昭惠手捧骨灰入場，神色相當哀戚 。（圖／路透）



安倍昭惠在27日下午1時25分左右，捧著安倍的骨灰從東京家中出發，經過防衛省後前往武道館，車隊出發時還有20名自衛隊儀隊送行，而安倍昭惠則坐在後座，一路上都默默低著頭。

▲▼安倍昭惠親自將骨灰交給岸田文雄。（圖／路透）



車隊在下午2時（台灣時間下午1時）抵達武道館後，在儀隊隊長的帶領下，擔任葬禮委員長的岸田文雄、安倍昭惠和其他遺屬們一起進入會場。接著在下午2時5分左右，安倍昭惠親手將骨灰交給岸田，岸田將它轉交給儀隊隊長，再由3名儀隊隊員將骨灰放到儀式會場。

▲▼安倍昭惠數度淚崩。（圖／路透）



國葬現場播放了安倍生前的回顧影片，而背景音樂正是安倍晉三生前親自演奏的《花正在開》，讓安倍昭惠數度淚崩，不斷拿著手帕拭淚。作為遺孀，安倍昭惠也代表向所有致詞者鞠躬致意，而她上台獻花後，也深深地向安倍的遺像鞠躬，正式送別亡夫。

▲▼安倍昭惠鞠躬獻花，也向參與嘉賓鞠躬致意。（圖／路透）

