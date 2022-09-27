「東京電視台」傳說再現！國葬進行中竟播這個　只給安倍5分鐘

▲東京電視台只會對安倍國葬進行5分鐘的「特別報導」。（圖／翻攝自東京電視台官網）

記者葉睿涵／編譯

日本27日舉行前首相安倍晉三的國葬，NHK等各家電視台都將對國葬進行現場直播，但東京電視台卻獨樹一幟，宣布只會在國葬開始前播出長度只有5分鐘的「特別節目」，但不會播出國葬現場畫面。

據日本網媒Livedoor報導，東京電視台的節目單顯示，該台27日將在當地下午1點40至1點45分，播出「有關安倍前首相國葬前夕的狀況」，而下午1點45分至3點40分則照常播放原訂的節目，即一隻聖伯納犬當主角的《貝多芬》。

相較於NHK等台為安倍國葬開設了特別的新聞節目，東京電視台的行為在網上瞬間掀起熱議，有人認為，這是東京電視台堅定自身路線的立場，獲得不少讚譽。

▲NHK等電視台將全程轉播安倍國葬。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，這已不是東京電視台在大事發生時第一次「不務正業」了。此前，美國在2011年發生「911事件」時，各家電視台都緊急插播快訊，唯有東京電視台仍在播放卡通，而安倍遇刺身亡當晚，東京電視台也未跟隨其他電視台播放特別節目的腳步，反而照常播放了卡通片。

日媒指出，東京電視台的這種做法被稱為「東京電視台傳說」，但該台的前身「東京12頻道」，在1967年吉田茂前首相國葬時，曾在下午1點至1點45分播放了追悼節目，同時還進行了長達2小時15分鐘的國葬典禮轉播，與如今的行為形成強烈對比。

日本政府耗資16億日元（約新台幣3.5億元）為安倍舉辦國葬，引起社會兩極化。《每日新聞》和社會調查研究中心9月17和18日的全國輿論調查中，有62%人「反對」政府舉行國葬，另有超過27%人卻表示「贊成」。