美國航空頻傳鬼聲「痛苦呻吟喘息」全機都聽見　空姐致歉秒爆怪音

The weirdest flight ever.

These sounds started over the intercom before takeoff and continued throughout the flight.

They couldn’t stop it, and after landing still had no idea what it was. pic.twitter.com/F8lJlZHJ63 — Emerson Collins (@ActuallyEmerson) September 23, 2022



記者吳美依／綜合報導

美國航空（American Airlines）近月頻傳離奇的「鬼聲」，多名旅客表示，搭機時對講機系統不斷傳出奇怪噪音，就像一位極其痛苦的人在呻吟、喘息甚至大吼，讓乘客們不堪其擾又一頭霧水。在其中一次事件中，空服員緊急廣播致歉，未料語畢又立刻爆出一聲類似「喝！」的巨響。

電影製片人柯林斯（Emerson Collins）在推特分享影片，他9月6日搭機從洛杉磯飛往德州達拉斯，全程都聽見怪聲，感覺很像人類所發出來的。機組人員向乘客保證，航班沒有任何安全疑慮，一名空服員廣播為「極度惱人的聲音」道歉，並稱機長正在努力緩解問題，沒想到剛說完又出現怪聲音。

▲製片人柯林斯錄下美國航空的「鬼聲」，相關影片在社群媒體上爆紅。（圖／翻攝推特@ActuallyEmerson）



柯林斯接受《華盛頓郵報》採訪時表示，自己試圖在走道上尋找聲音來源，卻什麼也沒發現。他認為這件事很有趣，還打趣地說，這是一場非常現代的沉浸式飛行體驗。最後，這架空中巴士A321也平安降落。

柯林斯的影片在推特爆紅，多名網友表示，他們近幾個月搭乘美國航空其他航班時，也聽到相同的怪聲音。記者博納（Doug Boehner）從奧蘭多飛往達拉斯時聽見，「不是飛行全程，而是斷斷續續發出奇怪短句和聲音，我們降落時還有很大一聲『哦耶！』，還以為是飛行員沒關廣播麥克風。」

某科技公司高層艾倫（Brad Allen）表示，他7月和妻子搭乘美國航空時也聽過，「機組人員說這種事以前也曾發生過，但沒辦法解釋。」

▲美國航空初步調查研判，這是擴音系統的機械問題引起。（圖／路透）



一連串事件引發網友臆測，有人認為只是惡作劇，比方一名乘客把機組人員的麥克風拿到廁所去，也有人認為，可能是有心人士駭進飛機對講機系統。

美國航空發言人詹茨（Sarah Jantz）表示，機上對講機系統透過硬體設備連線，沒有WiFi或任何外部連線。維修團隊徹底檢查後認定，這是擴音系統的機械問題引起。她表示，公司收到的第一次通報是9月18日加州聖塔安娜（Santa Ana）飛達拉斯班機，目前仍在調查其他事件。

女王國葬直播「錄到鬼聲」 氣音低語超清晰！網友一聽全毛炸

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》