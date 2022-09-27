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美國航空頻傳鬼聲「痛苦呻吟喘息」全機都聽見　空姐致歉秒爆怪音


記者吳美依／綜合報導

美國航空（American Airlines）近月頻傳離奇的「鬼聲」，多名旅客表示，搭機時對講機系統不斷傳出奇怪噪音，就像一位極其痛苦的人在呻吟、喘息甚至大吼，讓乘客們不堪其擾又一頭霧水。在其中一次事件中，空服員緊急廣播致歉，未料語畢又立刻爆出一聲類似「喝！」的巨響。

電影製片人柯林斯（Emerson Collins）在推特分享影片，他9月6日搭機從洛杉磯飛往德州達拉斯，全程都聽見怪聲，感覺很像人類所發出來的。機組人員向乘客保證，航班沒有任何安全疑慮，一名空服員廣播為「極度惱人的聲音」道歉，並稱機長正在努力緩解問題，沒想到剛說完又出現怪聲音。

▲▼美國航空航班頻傳鬼聲。（圖／翻攝推特@ActuallyEmerson）

▲製片人柯林斯錄下美國航空的「鬼聲」，相關影片在社群媒體上爆紅。（圖／翻攝推特@ActuallyEmerson）

柯林斯接受《華盛頓郵報》採訪時表示，自己試圖在走道上尋找聲音來源，卻什麼也沒發現。他認為這件事很有趣，還打趣地說，這是一場非常現代的沉浸式飛行體驗。最後，這架空中巴士A321也平安降落。

柯林斯的影片在推特爆紅，多名網友表示，他們近幾個月搭乘美國航空其他航班時，也聽到相同的怪聲音。記者博納（Doug Boehner）從奧蘭多飛往達拉斯時聽見，「不是飛行全程，而是斷斷續續發出奇怪短句和聲音，我們降落時還有很大一聲『哦耶！』，還以為是飛行員沒關廣播麥克風。」

某科技公司高層艾倫（Brad Allen）表示，他7月和妻子搭乘美國航空時也聽過，「機組人員說這種事以前也曾發生過，但沒辦法解釋。」

▲▼ 美國航空公司,American Airlines,美航,波音737 MAX機型客機（Boeing 737 MAX）。（圖／路透）

▲美國航空初步調查研判，這是擴音系統的機械問題引起。（圖／路透）

一連串事件引發網友臆測，有人認為只是惡作劇，比方一名乘客把機組人員的麥克風拿到廁所去，也有人認為，可能是有心人士駭進飛機對講機系統。

美國航空發言人詹茨（Sarah Jantz）表示，機上對講機系統透過硬體設備連線，沒有WiFi或任何外部連線。維修團隊徹底檢查後認定，這是擴音系統的機械問題引起。她表示，公司收到的第一次通報是9月18日加州聖塔安娜（Santa Ana）飛達拉斯班機，目前仍在調查其他事件。

女王國葬直播「錄到鬼聲」　氣音低語超清晰！網友一聽全毛炸

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