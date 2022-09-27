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「酒駕飆160」撞飛騎士！他急發2限動：直接酒醒　網罵爆肉搜

▲肇事男發限動自爆。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲肇事男發限動自爆。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名年輕男子日前酒駕，以時速160撞飛機車騎士，慘劇發生後，他雖然立刻叫救護車，但不忘拍照連發兩則限時動態，直呼「早知道就不要酒駕了！」此舉遭到大票網友撻伐，怒肉搜該男「這種人渣怎麼還沒下地獄。」

網友昨在「爆料公社二社」PO出截圖，怒譙「這種垃圾怎麼還有臉發文？」只見當事人發限動自爆，「開到160多撞到機車騎士，現在完蛋了，希望他送急診能救回來，早知道就不要酒駕了」，同時也拍下被撞毀的檔車。

時隔2分鐘，該男又再發限動還原經過，表示「他人整個飛出去，滾了兩三圈，那時候因為喝酒的關係，沒有看清楚前面有車，結果後來來不及煞車，直接撞過去，當下我酒直接醒了，也知道我這生真的完蛋了，真的希望機車騎士不要過世，拜託...下次真的不會再酒駕了。」

▲肇事男發限動自爆。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲網友們群起撻伐。（圖／翻攝自爆料公社二社）

對於酒駕及肇事男PO文的舉動，廣大網友瞬間被點燃怒火，紛紛留言大罵「重點是還有下次喔？這心態到底是有什麼問題？還有心情發這種狗屁文」、「唯一支持酒駕鞭刑」、「酒駕開160還好意思講，垃圾」、「幫高調」、「台灣的年輕人什麼時後變這樣」、「他真的知道他自己在幹嘛嗎」、「社會底層敗類中的敗類」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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