英男私奔烏克蘭妹「4個月後崩潰分手」　前妻冷嗆：我也不要他

▲英國男子東尼和22歲烏克蘭難民索菲亞私奔，男方甚至拋棄妻女。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk、tee_garnett）



記者吳美依／綜合報導

英國男子東尼（Tony Garnett）5月收留烏克蘭難民索菲亞（Sofiia Karkadym），10天後竟拋棄結婚10年的妻子及2個女兒，和索菲亞私奔。但是，2人僅相戀短短4個月就，東尼崩潰表示，再也無法忍受女友不理性的行為。前妻聽聞此事立刻冷嗆，「就算過了100萬年，我都不可能讓他回來。」

東尼接受《每日郵報》專訪時說，他與女友在租屋處慶祝自己的30歲生日，未料索菲亞酒過三巡，竟憤怒拿刀狂砍牆壁，小倆口爆發激烈爭執後分手，甚至鬧到警察都來關心。

▲東尼認為索菲亞可能罹患創傷後壓力症候群（PTSD），但又指出女友來自基輔，那裡相對沒有那麼多戰火。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk）

東尼指控，女友變得非常易怒、具攻擊性且咄咄逼人，甚至想要破壞自己與女兒的關係，「我感覺也認為自己愛上她，但她擁有我再也無法忍受的一面，我再也無法忍受她的辱罵與怒火了。」他認為，和索菲亞交往就是一個錯誤，「她不適合我，我和她100%結束了。」

東尼表示，索菲亞事後狂傳訊息求復合，但他竭盡全力維持這段關係，也給過對方很多次機會了，不可能改變心意，只能祝福對方安全又幸福，趕快往前邁進。

▲東尼的前妻洛娜（左圖右）表示，不可能再次接納前夫。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk、tee_garnett）



28歲前妻洛娜（Lorna Garnett）表示，「我就知道這對他們來說會是一場災難」，但這段感情火速告吹，還是令人有點驚訝。她談到東尼時說，「他放棄了好多東西。因為法院限制令的關係，所以他不能見我，也不能來看孩子，卻很難讓人感到同情。」閨蜜透露，洛娜被拋棄後非常受傷，但還是努力振作，把生活重心都放在孩子身上。

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