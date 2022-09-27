東京上班族清晨6點就來排隊！　獻花致敬安倍：我是他播下的種子

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三國葬於27日舉行，大批民眾已前往九段坂公園獻花，排隊人龍已超過1.7公里，還有人特地請假前往，還有上班族在上午6時就抵達，並表示安倍打造了宜居的日本，而自己是安倍所播下的種子之一，「我發誓一定會開花。」

▲日本民眾排隊獻花向前首相安倍晉三致意，隊伍綿延1.7公里。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，九段坂公園外排隊獻花的人龍長達300公尺，許多民眾穿著正式服裝前來悼念，有一名36歲上班族豐田在早上6時就抵達現場，他感傷地表示，「他（安倍）為我們創造了宜居的日本，我是他播下的眾多種子之一，我發誓一定會開花。」

同樣到會場的45歲主婦三浦表示，「我還是無法相信他已經去世了，看到安倍的照片，難過的情緒就會再湧上來。」還有一名從大阪趕到現場的16歲高中生說，「對我們這代來說，人生大部分的時間首相都是安倍，我想說的是，作為肩負日本未來的一代，我們會讓日本變得更加強大。」

▲日本民眾排隊獻花向前首相安倍晉三致意。（圖／達志影像／美聯社）



九段坂公園內的獻花台從上午10時開放至下午4時，官方動員超過2萬名警力維安，目前排隊人龍已超過1.7公里，由於人潮太多甚至還提早30分鐘開放進場。目前每隔10分鐘就會收走桌面上的鮮花，讓後續民眾可以持續獻花；預計下午4時之後，會將獻花民眾引導至自民黨黨部的獻花台。

除了東京的國葬現場外，安倍遭槍擊的奈良地鐵西大寺站前，也有許多民眾前往致意，一名前來致意的18歲少年表示，「我知道大家對國葬有很多意見，但我只想對前首相安倍說聲謝謝。」

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