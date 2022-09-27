LIVE／安倍晉三國葬！　海內外4300名政要齊聚送別

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三7月遇刺身亡，國葬將於27日下午在東京武道館舉行，國內外多達4300名重要人士出席，包括來自全球218地的700名政要，動員超過2萬警力戒備。儀式將在安倍骨灰抵達後正式開始，目前會場內已聚集許多貴賓，由《ETtoday新聞雲》為您全程直播。

安倍骨灰預計約當地下午1時20分（台灣中午12時20分）自東京宅邸出發，前往武道館途中繞行至防衛省，預計約下午2時（台灣下午1時）抵達國葬會場，沿途將有1390名自衛隊陸海空隊員負責對空鳴槍及奏樂等儀仗任務，並在北之丸公園列隊迎接，陸上自衛隊第1特科團將在車隊抵達武道館時鳴放19響禮砲。

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▲▼ 安倍國葬將在東京武道館舉行。（圖／達志影像／美聯社）

武道館上午9時進行國葬彩排，正式儀式預計下午2時（台灣下午1時）開始。日本國內有3600人出席，國外則有包括美國副總統賀錦麗、印度總理莫迪、澳洲總理艾班尼斯、新加坡總理李顯龍、南韓國務總理韓悳洙、中國全國政協副主席萬鋼等700名政要到場，台灣則派日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平及駐日本代表謝長廷組團參加。

安倍骨灰進入會場後，秋篠宮文仁親王等7名皇族將進場，並由治喪委員會副委員長、內閣官房長官松野博一致辭，致辭結束後現場將吹奏國歌，出席者只聽不唱，自衛隊儀仗隊入場後，全場將默哀1分鐘，接著會播放安倍生前的影片，並由首相岸田文雄、前首相菅義偉朗誦悼詞，儀式預計下午3時（台灣下午2時）結束。

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▲ 許多民眾一早就到九段坂公園的獻花台排隊獻花。（圖／路透）

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