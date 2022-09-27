研究：確診1年後仍有血栓風險　高出未染疫者1.8倍

▲ 台灣民眾接受新冠病毒採檢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐2年多，此前已有許多研究證明，曾確診者出現血栓問題的風險遠高於從未確診的族群，包括心臟病發及中風，美國心臟協會（AHA）期刊《循環》（Circulation）近日刊登的大型研究更指出，這種風險恐怕持續超過49周，確診近一年後仍較未確診者高出1.8倍，住院者風險又更高。

《循環》19日刊登這項研究，使用2020年1月至12月新冠疫苗開打前一天，英國國家衛生系統中4800萬人的數據，人數將近英格蘭及威爾斯所有成年人，發現曾確診者發生深部靜脈栓塞（DVT）的風險幾乎達未確診者的2倍，且檢視140萬起新冠診斷結果後，額外發現約1.05萬例血栓相關病例。

研究人員發現，確診第1周的病患動脈血栓風險較未確診者高出近22倍，不過到第2周就急劇下降至不到4倍，第27至49周之間僅多出30%。

然而，靜脈血栓風險較高，且持續較久。確診第1周的患者出現靜脈問題的風險高出33倍，第3和第4周仍高出約8倍，27至49周後仍高出未感染者1.8倍，也就是染疫將近一年後。曾因確診住院者風險較高，黑人及亞洲人又更高。

研究資深作者、英國布里斯托大學醫學統計及流行病學教授斯特恩（Jonathan Sterne）說明，這項發現代表對於有心血管疾病的族群來說，服用預防性藥物及管理風險因素已經變得比疫情大流行以前更重要。

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