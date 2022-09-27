吵架賭氣離開婆家！22歲女走夜路遭6男挾持　丈夫面前性侵4小時

▲女子慘遭6男凌虐性侵，丈夫則被打成重傷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度賈坎德邦一名22歲人妻吵架後不想待在婆家，竟然打算走路去位於偏遠村莊的娘家，丈夫雖然勸她留下來但是沒用，最後只好陪著妻子，結果半途突然遭6名陌生男子挾持，在丈夫面前被性侵凌虐長達4小時。

事件24日晚間發生在帕拉木縣(Palamu)的Bakoria-Bhalwahi村附近一座小山，警方表示，22歲女子和住在Sutha村的婆家親戚吵架後，堅持要走路去距離當地35公里外Rewat村的媽媽家。女子離家後，丈夫開始擔心她的安危，便請姊夫庫馬(Naresh Kumar)騎車一同尋找，結果在國道附近看到她獨自行走的身影。

丈夫向警方表示，他和姊夫正在勸妻子回家時，突然有6名男子騎機車靠近，搶走他們身上手機並且動手打人，當他和姊夫正在被揍時，這群男子故意在他們面前輪流性侵妻子。

男子後來被打成重傷，姊夫則被打到昏迷不醒，6名凶嫌把女子拖上機車想載到別處，幸好女子途中發現警局立即大聲呼叫，讓凶嫌嚇得失去平衡當場摔下車，附近村民立即上前幫忙逮住其中2名凶嫌，後來通報交給警方。

警方表示，當晚逮捕到2名凶嫌後，其餘凶嫌已於隔日全數逮捕到案，3名受害者都在醫院接受治療，其中女子受傷情況最為嚴重，一度十分危急，幸好治療後目前已經穩定下來，案件正在調查中。