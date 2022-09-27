安倍國葬獻花人龍排到500m！日本民眾穿正裝哀悼　遺像前掩面痛哭

▲日本前首相安倍晉三的國葬儀式在27日舉行，民眾一早就到九段坂公園排隊獻花。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三的國葬儀式在27日舉行，大批民眾一早就到九段坂公園的獻花台排隊獻花，排隊人潮超過300公尺，就連安倍遭槍擊的現場也有不少追思民眾，雙手合十獻花哀悼。

根據《讀賣新聞》報導，安倍的國葬儀式27日下午2時將正式於武道館舉行，這也是自1967年前首相吉田茂以來，日本史上第2次舉行前首相的國葬儀式。設置在武道館附近九段坂公園的獻花台稍早已經開放一般民眾依序進場獻花。

▲▼不少民眾穿著正式服裝排隊獻花。（圖／路透）



大批警力從當地時間上午9時開始，就在千鳥淵綠道的入口處檢查排隊民眾的隨身行李，預計上午10時開放獻花，而現場排隊人潮已超過300公尺，不少民眾穿著正式的黑色西裝前來致意，還有高中生遠從大阪前來獻花。

▲民眾前往奈良槍擊現場獻花。（圖／達志影像／美聯社）



目前九段坂公園周圍道路已實施交通管制，附近的兒童公園也全面封鎖。除了市中心的縣花台以外，在安倍遭槍擊的奈良地鐵西大寺站前，也出現追思人潮，許多民眾放上鮮花，朝著安倍倒下的地方雙手合十致意。

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