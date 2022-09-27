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堅信人還活著！全家伴屍18個月　屍體每天消毒成「發黑木乃伊」

人妻堅信「丈夫還活著」伴屍18個月　屍體每天消毒成發黑木乃伊。（圖／翻攝自印度News18 Hindi網站）

▲男子死亡18個月變成木乃伊。（圖／翻攝自印度News18 Hindi網站）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦坎普爾 (Kanpur)一名男子去年4月就已經身亡，然而家人不相信他已經死了，堅信他只是處於昏迷狀態，就這樣伴屍生活長達18個月，平時還會用清潔劑清理屍體防止腐爛，直到近來被人發現時，男子全身發黑已成木乃伊狀態，嚇壞附近鄰居。

當地媒體報導，名叫Vimlesh 的35歲男子，去年因為感染新冠肺炎引發併發症，於去年4月22日被醫生宣告死亡，然而他的妻子拒絕相信他就這樣死了，堅稱人只是處於昏迷，便把屍體帶回家繼續照顧。

妻子為了防止屍體腐爛，每天都會用清潔劑擦拭全身消毒，並且家中24小時都會開著空調，時常為屍體用精油按摩，並淋上「聖水」希望能喚醒丈夫，由於屍體沒有傳出屍臭，附近鄰居也就一直沒有發現，直到近來任職公司通報他無故曠職，才讓事件曝光。

當地醫療官表示，衛生官員、警方和地方法官接獲投訴後，23日前往現場調查，沒想到發現Vimlesh已處於木乃伊狀態，然而家人卻一直堅持他還活著，感覺妻子的精神狀態不太穩定。鄰居透露，他們時常看到這家人購買氧氣瓶，說要為Vimlesh治療，所以也就相信人一直活著。目前Vimlesh的遺體已被當局帶走並且火化。

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