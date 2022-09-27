維安直逼天皇即位！2萬警防禦安倍國葬　住宅外「整群黑衣人」待命

▲安倍位於東京的住宅已部署了大批警力。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本將在當地27日為前首相安倍晉三舉行國葬，預計有4300位重量級賓客參加，其中約700人為各國政要及駐日大使等。為確保現場維安滴水不漏，日本警方展開了大規模維安任務，將2萬警力部署在車站、機場和國葬會場周邊，同時也在東京都內多處設置路障與交通限制，而安倍位於東京的住宅外已有大批警員待命。

▲安倍國葬維安戒備森嚴，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合日媒報導，安倍的國葬將在當地27日下午2點開始，於東京日本武道館舉行，屆時預計將有大批悼念安倍的民眾湧現街頭，同時還有4300位海內外賓客齊聚東京。為確保安全，日本警方派出了2萬警力，維安規模相當於2019年舉行的日本德仁天皇「即位禮正殿儀式」。

這2萬警力現已被部署在海外政要下榻的飯店、首相官邸等重要機關與日本武道館周邊，警方也在各國駐日大使館周圍展開臨檢，確認是否有可疑車輛等出入，同時在羽田機場、東京車站等人潮聚集的地方加強巡邏，並在各處的置物櫃、垃圾桶、下水道等進行檢查。

此外，由於喪禮車隊將從安倍家中出發，政府預料屆時會有民眾沿途送行，因此警視廳也計劃部署大批警力，在東京都內實施嚴格的警戒措施，而安倍住宅外也有大批警員待命。目前東京有多條道路已實施交通限制，日本武道館周圍約46公里的半徑範圍內設置了飛行限制區，會場周圍也可見有多排警車與身穿制服的警察駐守。





這是日本自1967年來，首次為前首相舉辦國葬，政府為此特別撥出16億日元（約新台幣3.5億元）操辦。安倍遭刺身亡讓日本警方形象受損，加上這場國葬出席的重量級賓客人數眾多，又是日警自安倍過世後首度負責的大規模維安任務，因此日本警視廳正以萬全態勢嚴陣以待。