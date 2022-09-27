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岸田首相官邸「降半旗」弔安倍！　2地方政府不同意國葬日降旗

▲▼安倍晉三國葬,警視廳派2萬警力維安。（圖／路透）

▲日本27日將為安倍晉三舉行國葬，但外媒形容，這場葬禮為日本全國帶來嚴重分歧。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

前日本首相安倍晉三國葬預計今（27）日下午2時在東京武道館舉行，估有4300人參與，無法入場的民眾則開放至會場附近獻花，九段坂公園一早湧現排隊人潮。為哀悼安倍，上午包含岸田文雄首相官邸、國會議事堂、東京車站，以及中央行政大樓都降下半旗。NHK指出，日本67個地方政府僅2處未表態同意降半旗。

▲▼岸田文雄辦公場所、日本首相官邸前27日降半旗向安倍致哀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼岸田文雄辦公場所、日本首相官邸前於27日降半旗向安倍致哀。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼岸田文雄辦公場所、日本首相官邸前27日降半旗向安倍致哀。（圖／達志影像／美聯社）

根據NHK等媒體報導，安倍國葬當天一早，上午6時30分左右東京都霞關的中央行政機關綜合大樓「合同廳舍」開始降半旗致哀，日本參眾兩院所在的「國會議事堂」以及作為「弔唁外交」場所的「迎賓館赤坂離宮」也於上午7時過後降下半旗。另外，岸田首相官邸前、東京車站、東京都廳舍等地也被外媒捕捉到降半旗的畫面。

▲▼前日本首相安倍晉三27日國葬當天，東京車站前降半旗致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲前日本首相安倍晉三27日國葬當天，東京車站前降半旗。（圖／達志影像／美聯社）

NHK針對國葬當日是否進行降半旗一事，採訪了日本全國47個都道府廳與20個政令指定都市，在所有67個地方政府中共計65處都表示會在今天降半旗或掛弔旗，以向安倍致哀，沒有表態的僅有沖繩縣和川崎市當局。然而，到22日為止，有8個地方政府都表示「尚未決定」，顯示出對安倍國葬意見的分歧與苦惱。

《華盛頓郵報》報導形容，日本將在「緊張局勢」中為前首相安倍舉行國葬，因為這場罕見的國葬帶來的不是舉國哀傷，反而引發了全國的嚴重分裂。岸田文雄則說，這位日本現代政治史上在任最久的首相，理應獲得國葬榮譽。日本政府強調，國葬不是為了強迫任何人尊敬安倍。但反對者認為，在未經國會批准下單方面決定舉行國葬已違反民主精神。

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