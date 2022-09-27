查爾斯三世「皇家密碼」圖樣公開！意外和C羅撞款　背後含意曝光

▲查爾斯三世「皇家密碼」公開。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）公布了最新的「皇家密碼」圖案，未來將全面取代現有的女王標誌。不過媒體指出，這款皇家密碼竟卻意外和葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）撞款。

▲查爾斯三世皇家密碼（左）公開，在蘇格蘭將使用換成蘇格蘭王冠（右）的圖案。（圖／路透）



根據《太陽報》報導，英國女王伊莉莎白二世逝世後，印有女王肖像的英鎊及郵票等都須改版，皇家密碼也將從女王的「EIIR」改成國王查爾斯三世的新密碼。白金漢宮26日公開新的密碼圖樣，代表查爾斯的「C」和代表「Rex」（拉丁文國王之意）的「R」交疊，在「R」內加上「III」。而查爾斯在蘇格蘭將使用另一個放上蘇格蘭王冠版本的圖案。

不過，這個圖樣卻意外和足球巨星C羅的「CR7」圖樣撞款；C羅圖樣是用他的姓名字母「CR」和球衣背號「7」組合而成，並用在他的一系列代言產品上，例如內衣、香水和皮鞋。

The King’s new CR III insignia… is it a a dead ringer for Cristiano Ronaldo’s CR7 logo? Have a look…https://t.co/4s1VXlXlmK — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) September 26, 2022

目前全英國逾10萬個郵筒印著EIIR，不太可能立刻被拆除，現今英國街頭上也仍可看見印有女王父親喬治六世國王密碼「GR」的郵筒，不過未來新設的郵筒就會印上查爾斯的密碼，這款標誌也會出現在鈔票、護照等物品上，就連警察制服也是。未來「CRIII」會漸進式取代女王的皇家密碼，白金漢宮郵局將在27日首度使用在王室寄出的郵件上。

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