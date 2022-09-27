安倍國葬今舉行　獻花網站破21萬人「一直以來謝謝你」

▲日本民眾發起「數位獻花」（デジタル献花）活動，悼念安倍晉三。（圖／翻攝自デジタル献花網頁）

記者黃翊婷／綜合報導

日本前首相安倍晉三的國葬儀式將在今日（27日）舉行，有民間人士在網路上發起「數位獻花」（デジタル献花）活動，原本以為獻花人數可能不超過1萬人，沒想到累積至今已有超過21萬人獻花，並留言致哀，「一直以來謝謝你」。

▲安倍晉三。（圖／路透社）

根據日本《產經新聞》報導，「數位獻花」活動是由民間人士發起的免費服務，民眾可以從5種花卉中選擇1種獻花，並留言致哀或是感謝。主辦單位表示，活動從8月25日開始，9月8日時獻花數量就達到10萬人次，9月26日甚至已經來到19萬人次，讓他們感到很驚訝，因為原本預期的獻花人數可能不會超過1萬人。

而「數位獻花」活動網頁截至今日（27日）上午8時，累計已有超過21萬人次，獻花民眾年齡層廣泛，有20至40歲的上班族，也有14歲的孩子。

▲日本網友獻花並留言悼念安倍晉三。（圖／翻攝自デジタル献花網頁，下同）

一名14歲的網友表示，「一直以來謝謝你」；一名39歲的網友說，「感謝你對日本的付出」；另一名62歲的網友直言安倍晉三是日本強大的領袖，至今仍不敢相信發生這樣的憾事，希望他能在天國繼續引導日本走向正確的道路；還有一名31歲的網友難過表示，自己從小就是安倍晉三的支持者，一定會永遠記得他。

▼一名62歲的網友稱安倍晉三是日本強大的領袖。