全美市值前5大公司　這家股價抗跌成蘋果意料外的對手





▲蘋果淨利龐大，特斯拉則是收益減少。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

超高估值的科技公司股價今年普遍受到嚴重打擊，但此時電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）較其他大公司更抗跌，成為蘋果料想不到的競爭對手。

彭博社報導，全美市值最高的5家公司中，特斯拉暫居第一，也是表現最接近蘋果的公司。蘋果在今年科技股一片慘淡中罕見的投資亮點，近期股價下跌15％，而特斯拉下跌22％；然而其他大公司如微軟、Google母公司「Alphabet Inc 」和亞馬遜，股價最少都跌掉29％，幾乎等同那斯達克100指數。

表現上來看，特斯拉表現似乎完全是蘋果的極端。特斯拉營收大成長但收益卻減少，過去幾年還瘋狂燒錢，幾乎瀕臨破產，相比蘋果的擴張雖然放緩，但已成為利潤巨頭，這個財政年度更預期淨利潤能達到1000億美元（約新台幣3.2兆元）。

不過Accuvest全球顧問公司投資組合經理克拉克（Eric Clark）表示，考慮到特斯拉是電動車市場唯一的強者時，它就變得獨一無二，「其他大科技公司都是在軟體或雲端領域，是一個更加競爭的市場，我認為人們低估了在特別領域中一枝獨秀的吸引力。」

蘋果和特斯拉相似之處在於他們的市值龐大，分別是2.4兆美元和8620億美元，代表他們會因追蹤大盤指數流入的資金而受惠。Ziegler資本管理首席市場策略師安格爾（ Wiley Angell）表示，比起其他科技股，蘋果和特斯拉與景氣循環的關係也比較不密切。

安格爾說這項優勢能讓蘋果和特斯拉較不用擔心聯準會（Fed）作為所帶來的影響，對於經濟衰退的恐懼也較低，「電動車仍處於初期階段，蘋果則因訂閱制和經常性收入獲得龐大收益，代表它更穩定。」