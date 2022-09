人類史上首次「撞擊行星改道」！　NASA時速2.4萬公里撞擊片曝

記者張靖榕/綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)26日成功完成一項測試,「雙小型星改道測試太空飛行器」(Dart spacecraft)成功撞擊小行星,完成第一次「行星防禦測試」。這是人類史上首次企圖改變其他星體的運行軌跡,最終目標是要防禦其他星體撞上地球。

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD