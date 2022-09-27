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人類史上首次「撞擊行星改道」！　NASA時速2.4萬公里撞擊片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）26日成功完成一項測試，「雙小型星改道測試太空飛行器」（Dart spacecraft）成功撞擊小行星，完成第一次「行星防禦測試」。這是人類史上首次企圖改變其他星體的運行軌跡，最終目標是要防禦其他星體撞上地球。

▲▼NASA發射太空飛行器撞擊680萬英里外的小行星。（圖／路透）

▲NASA發射太空飛行器撞擊680萬英里外的小行星。（圖／路透）

綜合外電報導，NASA進行的該項測試，確認在北美東部夏令時間晚間7時14分完成，販賣機大小的Dart太空飛行器以1.5萬英里／小時（2.414萬公里／小時）的時速，成功撞擊距離地球680萬英里遠的雙生衛（Dimorphos），完成NASA與人類史上首次的「行星防禦測試」。

雙生星（Didymos）是一顆直徑780公尺（誤差正負3公尺）的小行星，對地球並未造成威脅。雙生星1996年首次被發現，2003年監測到它周圍有一顆直徑160公尺的小行星衛星，大小約等同一座足球場館，後命名為雙生衛（Dimorphos）。科學家預期這次的撞擊將推動雙生衛，讓它和雙生星的重力更加緊密吸引。

這項測試的最終目標，是要確認未來面對更大顆、對地球具有潛在或明顯威脅的行星靠近時，人類是否有能力透過撞擊將目標星體改向。

NASA行星科學部主任葛雷絲（Lori Glaze）在確認測試成功後發布聲明，「我們正在開啟人類的新時代，一個我們可能有能力保護自己免於小行星撞地球的危險。多麼令人驚艷！我們以前根本辦不到。」

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