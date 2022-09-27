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諾魯感謝台灣協助抗疫　聯大總辯論11友邦發聲

▲▼諾魯由駐聯合國常任代表東戈比爾（Josie-Ann Dongobir）代表總統安格明（Lionel Rouwen Aingimea）發言。（圖為2021年畫面／達志影像／美聯社）

▲安格明表示，諾魯感謝台灣人民協助抗疫。（示意圖為2021年畫面／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約26日專電

第77屆聯合國大會總辯論今天落幕，最後發言的友邦諾魯感謝台灣協助抗疫，並敦促聯合國接納台灣。中華民國14個邦交國中，11國在總辯論替台灣發聲，比去年少2國。

諾魯由駐聯合國常任代表東戈比爾（Josie-Ann Dongobir）代表總統安格明（Lionel Rouwen Aingimea）發言說，諾魯要特別感謝台灣人民在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間展現的支持與良善作為。

她表示：「中華民國（台灣）是全球因應疫情的重要夥伴，也是諾魯的特別夥伴。台灣防疫成果與援助堪稱楷模，不該被忽視。台灣準備好分享他們的經驗，我們敦促承認他們，確保他們有權在這個國際論壇和我們全體往來。」

台灣長年遭聯合國體系排除在外，友邦在年度聯大總辯論替台灣仗義執言，向來是外交重要指標。

本屆聯大總辯論20日展開，替台灣發聲的11個友邦，依發言順序為巴拉圭、馬紹爾群島、瓜地馬拉、史瓦帝尼、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、吐瓦魯、聖文森及格瑞那丁、諾魯。宏都拉斯、教廷、海地未替台灣抱不平。

宏都拉斯、教廷一向不在聯大總辯論提及台灣，而是以致函聯合國秘書長、參與遞函等方式支持台灣有意義參與聯合國體系。

海地政局不穩，未藉聯大總辯論替台灣發聲，為2018年以來首見。尼加拉瓜去年9月在聯大總辯論發聲挺台，但兩個多月後與中華民國斷交，轉而承認北京。

北京近年以掠奪邦交國等方式加強壓縮台灣國際空間。本屆聯大總辯論11個友邦替台灣發聲，總數與2019年相同，為近4屆來最少。

俄羅斯2月入侵烏克蘭，戰事持續至今，成為本屆聯大總辯論焦點議題。各方敦促和平解決爭端之餘，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後中國在台灣周邊發動大規模軍演，台海緊張局勢升溫，也引起多方關切。

美國總統拜登與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）發言時都強調台海和平穩定重要性，為近年首見。中國國務委員兼外交部長王毅罕見在聯大總辯論提及台灣議題，聲稱實現兩岸和平統一須「以最有力舉措排除外部勢力干涉」。

莫斯科在俄烏戰爭攻勢受挫後爭取北京奧援。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在聯大總辯論批評華府承諾向台灣提供軍事支持，在台灣議題上「玩火」。

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