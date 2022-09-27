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前CIA職員史諾登被普丁授予「俄羅斯公民」　9年前從美國叛逃至今

▲▼叛逃的前CIA承包商職員史諾登（Edward Snowden）被普丁授與公民身分。（圖／路透）

▲叛逃的前CIA承包商職員史諾登（Edward Snowden）被普丁授與公民身分。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

前美國中情局（CIA）承包商職員史諾登（Edward Snowden）曝光美國國家安全局（NSA）的機密監管行動「稜鏡計劃」（PRISM），2013年就從美國叛逃，輾轉到俄羅斯定居，在當地時間26日俄羅斯總統普丁授與史諾登公民身分。

根據《路透社》報導，今年39歲的史諾登在 2013年洩露秘密文件後逃離美國，並在俄羅斯獲得庇護，這些文件披露了他工作的國家安全局開展的大規模國內和國際監視行動。

多年來，美國當局一直希望他返回美國，接受間諜指控的刑事審判。

史諾登目前尚未公開回應此事，但是他的名字已出現在普丁授予公民身份的「72名外國出生個人名單」上，克里姆林宮對此沒有發表任何評論。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁曾表示，史諾登不是叛徒。（圖／達志影像／美聯社）

2020年，俄羅斯就授予史諾登永久居留權，為他獲得俄羅斯國籍鋪平了道路。

美國上訴法院認定，史諾登所揭露的計劃是非法的，公開為計劃辯護的美國情報領導人沒有說實話。

曾經是間諜首長的普丁在2017年表示，史諾登洩露美國機密是錯誤的，但他不是叛徒。

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