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快訊／前國務卿蓬佩奧「再訪台灣」班機落地　訪問重點可能在南部

▲美國前國務卿蓬佩奧記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國前國務卿蓬佩奧再度訪台。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）時隔半年之後再度造訪台灣，班機在26日21:26落地抵達桃園機場。蓬佩奧今年3月4日首度訪問台灣，當時就在演說中呼籲「台灣已經是獨立的國家」，美國應外交承認中華民國台灣。

媒體報導指出，蓬佩奧本次訪台重點在南部，更加瞭解台灣在科技產業的相關優勢，並仔細研議將如何強化台美在「民主產業鏈」的全面合作，此行未接受台灣政府單位的演講邀約，但期間會拜訪我政府相關官員。

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