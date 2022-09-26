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日本10／11起取消落地篩檢！注意「1情況」入境時仍需PCR

▲▼日本東京涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本10月11日起正式開放個人自由行與入境免簽證。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本政府26日宣布，10月11日起原則上取消落地篩檢的制度，只要持有3劑疫苗接種證明，就可以直接入境。不過如果入境時出現新冠可疑症狀，仍須接受檢測。首相岸田文雄上週才表示，將再度放寬邊境限制，重新開放個人自由行、短期免簽證入境，並取消單日入境上限人數，讓許多等著赴日觀光的哈日族興奮不已。

根據《日本新聞網》報導，日本內閣官房長官松野博一26日在記者會上表示，10月11日起，除了有新冠可疑症狀的旅客外，原則上將免除所有入境者的PCR檢測。此外，松野同時也公布開放自由行與免簽證的時間為10月11日。

▲▼機場,日本機場,羽田機場,東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本部分取消國際航班的機場將陸續復航。（圖／達志影像／美聯社）

他提醒，雖然取消落地檢測，但入境者仍需出示3劑疫苗接種證明或是72小時內的陰性證明，而疫苗必須是日本承認的廠牌，其中並不包含高端疫苗。且如果旅客入境時出現疑似新冠肺炎的症狀，仍可能被要求接受PCR檢測。

除此之外，松野博一也表示，目前有部分機場取消國際航線，而這些機場短期內也將依序整頓，重新復航。

首相岸田文雄22日出訪紐約時曾宣布，將進一步放寬日本入境限制，包含開放個人自由行與免簽證，此外還會取消單日入境的上限人數。

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