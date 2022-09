俄羅斯爆校園槍擊增至13死21傷　學生逃命緊急撤離畫面曝光

▲俄羅斯發生校園槍擊,網路上流傳疑似學生避難畫面。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯26日發生校園槍擊事件,死亡人數增至13死,其中7名死者為該校學生,另有21人受傷。俄羅斯內政部稍早已證實發生校園槍擊事件,襲擊者殺害學校保全之後輕生,犯案動機尚待釐清,身分也有待確認。

俄羅斯衛星通訊社報導,這起事件發生在烏德穆爾特共和國首府伊熱夫斯克(Izhevsk)的88號學校(school No.88),推特正流傳師生避難、撤出建築物的畫面。當地教育部表示,師生已從教學大樓疏散。BBC指出,該校有接近1000名學生及80名教師。

事發後,當地首長布雷查洛夫(Aleksandr Brechalov)隨即表示,執法人員與緊急服務人員均已趕抵現場。警方接獲校園槍擊事件通報後,緊急派員前往現場,試圖拘留嫌犯,但稍早已尋獲開槍男子的遺體。

俄羅斯調查委員會表示,這起事件造成13死21傷,13名死者包括7名學生。另據國會議員亞歷山大金希泰因(Alexander Khinshtein)的說法,槍手持有2把橡膠子彈手槍,但經過改造可用於實彈射擊。警方稍早補充說明,男性槍手犯案當下戴著滑雪面罩,身穿印有納粹標誌的黑色T恤。

