俄羅斯爆校園槍擊增至13死21傷　學生逃命緊急撤離畫面曝光

▲俄羅斯發生校園槍擊，網路上流傳疑似學生避難畫面。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯26日發生校園槍擊事件，死亡人數增至13死，其中7名死者為該校學生，另有21人受傷。俄羅斯內政部稍早已證實發生校園槍擊事件，襲擊者殺害學校保全之後輕生，犯案動機尚待釐清，身分也有待確認。

俄羅斯衛星通訊社報導，這起事件發生在烏德穆爾特共和國首府伊熱夫斯克（Izhevsk）的88號學校（school No.88），推特正流傳師生避難、撤出建築物的畫面。當地教育部表示，師生已從教學大樓疏散。BBC指出，該校有接近1000名學生及80名教師。

事發後，當地首長布雷查洛夫（Aleksandr Brechalov）隨即表示，執法人員與緊急服務人員均已趕抵現場。警方接獲校園槍擊事件通報後，緊急派員前往現場，試圖拘留嫌犯，但稍早已尋獲開槍男子的遺體。

俄羅斯調查委員會表示，這起事件造成13死21傷，13名死者包括7名學生。另據國會議員亞歷山大金希泰因（Alexander Khinshtein）的說法，槍手持有2把橡膠子彈手槍，但經過改造可用於實彈射擊。警方稍早補充說明，男性槍手犯案當下戴著滑雪面罩，身穿印有納粹標誌的黑色T恤。

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Видео эвакуации из школы в Ижевске детей и раненых. pic.twitter.com/UL435KJguy — Vero_Nika Z V (@Vero_Nika282) September 26, 2022

初稿 16:18

更新 17:38