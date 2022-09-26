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伊朗反頭巾抗議41死　20歲女「綁馬尾」上街抗爭被警6槍爆臉打死

伊朗反頭巾抗議41死　20歲女「綁馬尾」上街抗爭被警6槍爆臉打死。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子脫下頭巾、綁起馬尾上街抗議，被安全部隊射殺。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

伊朗伊朗22歲女子艾米尼(Mahsa Amini)因為沒戴好頭巾，遭道德警察毆打致死，事件引發全國民眾上街抗議，卻遭當局安全部隊血腥鎮壓，死亡人數已上升至41人。其中20歲女子納傑菲(Hadis Najafi)抗議時取下頭巾，當場遭部隊連開6槍射殺，勇敢抗爭的模樣成為這波運動的新代表象徵。

女子艾米尼之死，自16日以來在伊朗全國各地引發一連串抗議活動，總統萊希(Ebrahim Raisi)隨即下令，防暴警察要「果斷處理」抗議者。伊朗國家廣播電視台25日報導，目前已傳出41人死亡，其中包含抗議者和安全部隊成員，雖然已遠遠高於官方之前宣稱僅16人死亡的數字，不過其他媒體報導，實際死亡數字可能多達50人。

▲▼ 伊朗22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）因沒有依當局服裝規定正確佩戴頭巾，被警察拘捕後打死。伊朗各地以及黎巴嫩、土耳其等地皆出現抗議人潮。（圖／路透）

▲22歲女子艾米尼因為沒戴好頭巾被警察逮捕，毆打致死。（圖／路透社）

抗議活動持續進行，民眾怒火無法平息的情況下，如今又傳出20歲女子納傑菲21日參加抗議時，被安全部隊朝臉部和頭部連開6槍，不幸死亡的消息。從網路中影片中可看到，納傑菲脫下頭巾、綁上馬尾，勇敢走上街頭的畫面。

當地媒體報導，納傑菲因為遭槍擊，腹部、頭部、頸部、心臟和手部受傷，後來送到Ghaem醫院治療，被宣告不治身亡。姊姊傷心表示，「她只有20歲而已，他們用6顆子彈殺死她」，她為妹妹的死感到心碎，絕對不會對妹妹的死保持沉默。

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