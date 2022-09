伊朗反頭巾抗議41死　20歲女「綁馬尾」上街抗爭被警6槍爆臉打死

▲女子脫下頭巾、綁起馬尾上街抗議,被安全部隊射殺。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

伊朗伊朗22歲女子艾米尼(Mahsa Amini)因為沒戴好頭巾,遭道德警察毆打致死,事件引發全國民眾上街抗議,卻遭當局安全部隊血腥鎮壓,死亡人數已上升至41人。其中20歲女子納傑菲(Hadis Najafi)抗議時取下頭巾,當場遭部隊連開6槍射殺,勇敢抗爭的模樣成為這波運動的新代表象徵。

女子艾米尼之死,自16日以來在伊朗全國各地引發一連串抗議活動,總統萊希(Ebrahim Raisi)隨即下令,防暴警察要「果斷處理」抗議者。伊朗國家廣播電視台25日報導,目前已傳出41人死亡,其中包含抗議者和安全部隊成員,雖然已遠遠高於官方之前宣稱僅16人死亡的數字,不過其他媒體報導,實際死亡數字可能多達50人。

▲22歲女子艾米尼因為沒戴好頭巾被警察逮捕,毆打致死。(圖/路透社)

抗議活動持續進行,民眾怒火無法平息的情況下,如今又傳出20歲女子納傑菲21日參加抗議時,被安全部隊朝臉部和頭部連開6槍,不幸死亡的消息。從網路中影片中可看到,納傑菲脫下頭巾、綁上馬尾,勇敢走上街頭的畫面。

當地媒體報導,納傑菲因為遭槍擊,腹部、頭部、頸部、心臟和手部受傷,後來送到Ghaem醫院治療,被宣告不治身亡。姊姊傷心表示,「她只有20歲而已,他們用6顆子彈殺死她」,她為妹妹的死感到心碎,絕對不會對妹妹的死保持沉默。

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW