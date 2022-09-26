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尬！安倍國葬「G7領袖」全員不出席　賀錦麗抵日會岸田

▲▼前日本首相安倍晉三遇刺身亡，在增上寺舉行守靈儀式及葬禮，悼念民眾忍不住拭淚。（圖／路透）

▲安倍晉三國葬即將於27日舉行，700多名來自海外的政要人士已陸續抵達日本。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三的國葬儀式即將於27日舉行，包含美國副總統賀錦麗在內，來自世界各國的政要也已陸續抵達日本，然而G7成員國領袖除了岸田文雄外，竟無人出席安倍晉三的國葬，也讓人狠酸想要靠著此次機會進行「弔唁外交」的首相岸田陷入尷尬立場。

根據《日本放送協會》報導，原本已經表態出席安倍晉三國葬儀式的加拿大總理杜魯道26日表示，由於國內的颶風災害影響，決定取消此次日本的出訪行程。然而早在這之前，除了日本之外，美國、英國、法國、德國以及義大利領袖都已經表態不會親自出席安倍國葬，杜魯道的行程變更，也正式宣告了G7領袖中，除了治喪委員會長的岸田文雄外，無人出席國葬。

▲美國副總統賀錦麗搭乘專機抵達日本（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗稍早搭乘專機抵達日本（圖／路透）

美國總統拜登則派出副總統賀錦麗出席哀悼，而賀錦麗也成為G7會員國中最高層級的出席政要，她稍早已經搭乘行政專機抵達駐日美軍的橫田基地。這是她首次赴日，在日期間除了參加國葬，並與岸田文雄舉行會談外，也預計在27日與澳洲總理艾班尼斯、南韓總理韓惪洙會面。

根據《產經新聞》報導，賀錦麗此行除了與多國領袖會面外，也會和日本產業界的大佬進行會談。

英國派出新任外交部長柯維立（James Cleverly）出席安倍國葬，柯維立此行也將出訪其他亞洲國家。法國則派出前總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）；德國派出前總統沃爾夫（Christian Wulff）。

另一方面，日本政府原本預計會有6000多人出席國葬，不過根據最後的出席名單，分別為國內3600人、國外700多人，總計約4300人參加。

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