國中愛心女讓遭家暴學妹住家裡　她竟聯手25歲男友設局性侵學姐

▲台南市議員林燕祝指出，要求國中小學童發生類似不幸悲劇，一律要列入性平專案，讓受害的孩子能全程接受愛心輔導，走過人生黑暗期。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議員林燕祝26日在市議會質詢時痛心指出，台南市發生國中女生校外遭性侵案，弱勢家長陳情指國三女兒在讀國二時，慘遭收留的學妹及其網友性侵，原本成績不錯，性侵後，小女孩多次自殘，手腳都是割傷的痕跡，家長半年後因女孩閨密爆料才得知。

林燕祝怒批，當事人是單親低收家庭，社會局居然讓家長自行帶女孩就醫驗傷，讓家長處處碰壁，因為是校外事件，教育局也不知，林燕祝要求國中小學童發生類似不幸悲劇，一律要列入性平專案，讓受害的孩子能全程接受愛心輔導，走過人生黑暗期。

林燕祝表示，這名受害女孩是名有愛心功課又不錯的女孩，雖然成長於單親低收入戶家庭，小小年紀就會幫助人，女孩國二時得知國一的學妹被家暴，就讓學妹住到她家裡，誰知2022年2月17日凌晨2時多，學妹叫醒她，女孩出門發現學妹跟25歲的男網友一起，女孩怕清晨4時出門工作的母親發現她不在房間，就急著帶學妹和她的男網友一起回家，誰知這是引狼入室，女孩遭學妹和她的男網友設計被性侵得逞。

林燕祝不捨的說，女孩現就讀國三，但從那天開始她的人生變了調，她開始不愛讀書，就算進了學校卻常常躲在在廁所痛哭，不願進教室面對同學老師，怕回家開始自暴自棄，更多次拿修眉刀割手和腳自殘，還因不吃飯搞到胃出血，她早出晚歸打拼賺錢的母親，是因為女孩一名閨密爆料才得知女兒被性侵，9月5日家長立刻告知學校，學校通報社會局。

林燕祝怒批，社會局歧視弱勢家庭，居然要家長帶著女兒到醫院驗傷，沒報案醫院當然不肯，最後還是醫院社工來處理，因為女孩是在校外遭性侵，目前台南市的做法是此類案件不屬性平事件，所以無法以性平專案的SOP來處理，受害學生都是未成年孩子，光台南今年就發生196件性侵案件，這些令人髮指的性侵案，被害人都需要外界持續愛的關懷，她要求未來不論發生地點在校內或校外，只要發生學生性侵案，一律以性平專案予以輔導，讓受害學生早日走出黑暗早日翻轉人生。

有關林燕祝議員關心學生在校外遭受性侵害情事，社會局表示，該案於9月5日接獲通報，第一時間已立即指派社工調查與關懷，評估被害人身心狀況並陪同報案、偵訊，同時也聯繫學校輔導人員啟動校園輔導機制，目前全案已完成筆錄製作並進入司法程序。社會局未來將持續積極結合警政、衛政、教育、及相關網絡成員共同跨局處合作，針對已遭遇不幸被害人，提供專業服務，並於諮商輔導期間積極關注兒少需求。

教育局表示，學校於知悉本案後即進行校安及社政通報，未有延遲通報情事，且學校有召開性平會，討論學生輔導關懷議題，安排學校專任輔導教師進行二級輔導，並由社會局家防中心社工介入協助，陪同家屬至警局報案，同時，學校也向教育局輔諮中心申請三級輔導轉介，後續會持續追蹤受害學生身心狀況，協助穩定就學。

本案學生家庭為列冊中低收入戶，目前孩子由母親一人獨自照顧，社會局為確保兒少受照顧情形安全穩定，已由社工人員持續訪視追蹤兒少受照顧情形，及提供必要之支持。社會局表示，性侵害醫療驗傷費用均由醫院直接向家防中心請款，被害人及家屬無須負擔，後續將依流程支付本案費用。此外，社工也會連結法律資源，積極協助母親及兒少面對司法流程，另針對兒少其他就醫診療費用，也將視家庭需求連結中低收入戶醫療補助及民間資源予以協助。