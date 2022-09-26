孕婦臨盆遇「熱心外送員」幫開路到醫院！事後尋人才知他車禍慘死

▲孕婦事後想要找到這名外送員，沒想到卻得知他車禍身亡的噩耗。（圖／TikTok／ainolfajariahtaiyib）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名孕婦20日突然發現自己要生了，於是連忙搭車前往醫院，然而卻遇到路況堵塞，一名熱心的外送員見狀隨即替他們開路，孕婦也因此順利抵達醫院生產。該名女子事後將行車紀錄器的畫面上傳至網路，希望能透過其他網友的力量，找到這名熱心人士，並好好向他道謝，怎知卻得知該名外送員在送她去醫院的隔天竟不幸遭遇車禍身亡，讓她悲痛不已。

根據《星洲網》、《Kosmo！》報導，該名孕婦20日下午5時左右突然出現分娩徵兆，因此隨即搭車前往醫院，沒想到車程中卻遇到壅塞情形，讓她焦急不已。幸好這時有一名熱心的外送員得知情況後，便到車陣中替他們開路，並沿途護送孕婦到醫院。

該名孕婦事後順利生產，並將外送員熱心救助的影片上傳至網路，希望能夠透過網友的力量，找到救命恩人，並親自向他致上謝意。然而事隔多日，當事女子卻接到該名外送員不幸身亡的消息，讓她震驚不已。

該名33歲的熱心外送員20日下午5時才剛幫孕婦開路至醫院，沒想到21日晚間8時就遭遇車禍，慘遭一輛休旅車迎面撞擊，由於頭部受到重創，當場身亡。據悉，肇事的休旅車駕駛疑似酒駕。

女子得知消息後表示，「我才剛想要找到他道謝，他在20日下午5時幫助過我，當時我陣痛難耐，是他幫我們開路到醫院。當我得知這場車禍的死者就是那名外送員時，我不斷發抖。」

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