澳洲「衝浪傳奇」在酒吧遭痛毆！頭部撞擊人行道　搶救仍不治

▲澳洲前職業衝浪選手戴維森（Chris Davidson）在酒吧鬥毆事件中身亡。（圖／翻攝自YouTube／Rip Curl）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲前職業衝浪選手戴維森（Chris Davidson）日前捲入一場酒吧鬥毆，結果遭人打倒在地，頭部大力撞擊人行道，警急送醫後仍宣告不治。戴維森在19歲就獲得世界衝浪巡迴賽的參賽資格，被稱作澳洲衝浪界的傳奇，而世界衝浪聯盟（World Surf League）也在推特發文哀悼。

Surfing legend Chris Davidson reportedly killed in bar brawl https://t.co/0mPfjSlpkl pic.twitter.com/qScKYGQziF — New York Post (@nypost) September 25, 2022

綜合外媒報導，澳洲警方24日晚間接獲報案，有一名男子在一間酒吧外與人發生爭執後，遭到對方一拳揍倒在地，頭部重擊人行道地面，當場昏倒在地。警方到場後確認男子身分為現年45歲的前衝浪手戴維森，救護人員也緊急將他送院，結果仍宣告不治。

警方25日凌晨在西南岩郡（South West Rocks）的一處住家內逮捕行兇的42歲男子柯爾曼（Grant Coleman），他被控襲擊致人死亡且不得保釋。

The World Surf League, and the surfing community at large, are saddened to learn that former CT surfer Chris Davidson, of Narrabeen, Australia tragically passed away on Saturday. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/pBHPSD77nF — World Surf League (@wsl) September 25, 2022

戴維森在1996年時獲得知名國際集衝浪比賽Rip Curl Pro的參賽資格，當時年僅19歲的他，甚至曾擊敗當時的世界冠軍，被認為是澳洲衝浪界的傳奇選手之一。他曾在2010年和2011年參加世界職業衝浪巡迴賽，比賽最佳排名是第三，而世界排名曾達到14。

世界衝浪聯盟在推特發文哀悼，「我們和衝浪界得知了這項悲痛的消息，來自澳洲的衝浪手戴維森於24日不幸去世，我們與他的家人及朋友同在。」澳洲衝浪協會表示，綽號Davo的戴維森充滿天賦且非常真誠的人。

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