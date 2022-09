軌道上撿手機！女離奇被「雲霄飛車撞飛」　9m高空墜地重傷搶救

▲女子從雲霄飛車上墜地。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

澳洲墨爾本遊樂園傳出一名20多歲女遊客被雲霄飛車撞飛事件,警方表示,女子為了檢手機,竟然跑到雲霄飛車軌道上才會被撞飛,目前正在醫院急救。離奇事件引發網友熱議,不過卻有多名目擊者反駁警方說法,表示他們目睹女遊客本來是在雲霄飛車上,應該是搭乘一半突然被甩飛。

事件25日發生在墨爾本皇家展覽會(Royal Melbourne Show)的雲霄飛車Rebel Coaster上,警方表示,26歲女子羅登(Shylah Rodden)為了撿手機,才會被雲霄飛車撞到,當場被撞飛到空中,大約從9公尺高空墜地,全身傷勢嚴重,目前仍在醫院搶救中。

#BREAKING: There's been an emergency involving a ride at the Melbourne Royal Show. @Elisabeth_Moss9 #9News pic.twitter.com/a4OXK9FDzN