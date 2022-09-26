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俄坦克兵領到「生鏽步槍」傻眼　50年前就汰換！長官冷回：夠用了

記者吳美依／綜合報導

俄國總統普丁頒布動員令，徵召30萬名後備役軍人。但最新流傳的多段影片卻顯示，遠東普列莫爾斯基區（Primonsky）一支坦克部隊竟分配到嚴重生鏽、50年前汰換的「卡拉什尼科夫步槍」（Kalashnikov Rifle）。這群剛被徵召的士兵傻眼投訴，長官竟表示，對坦克兵而言，生鏽武器已經夠好且堪用了。

▲▼俄軍領到生鏽武器的影片瘋傳。（圖／翻攝推特）

▲俄軍領到生鏽武器的影片瘋傳。（圖／翻攝推特）

《新聞週刊》及《每日郵報》等外媒報導，坦克兵們拿到生鏽武器，沒有防彈衣或其他防護設備，一些人試圖清槍，但部分槍枝顯然故障，大家七嘴八舌抱怨，「這就是我們拿到的步槍」、「完蛋了！我不予置評，但我很震驚。」

多段影片在網路上瘋傳，各國鄉民也紛紛揶揄，「二戰士兵的裝備都比這更好」、「沙皇尼古拉二世為他的軍隊感到驕傲」、「給他們WD-40（多用途潤滑防鏽劑）跟破傷風疫苗，就可以上前線作戰了」。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）也在推特轉發相關影片，「除了塑膠袋以外，俄羅斯動員人員還拿到了生鏽武器。他們被告知，這是為了練習手感，但我想他們也會拿這個來攻擊。」

「卡拉什尼科夫步槍」是蘇聯於1959年推出、作為「俄版AK-47」的武器，相較之下更輕，生產成本也較低，但早在1970年代初期就被蘇聯前線部隊汰換。此前就有傳聞指出，俄軍開始佈署老舊軍武，英國國防部5月表示，俄軍可能動用「軍火庫深處」擁有50年歷史的T-62坦克，派遣至南部戰區（SGF）。

普丁頒布動員令後，數千人為了避免徵召而逃至海外，國內各大城市也爆發反戰示威。該國人權組織OVD-Info表示，已經超過1300人被捕，主要都在莫斯科及聖彼得堡。

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