金正恩女兒亮相？「粉衣萌妹」身上2細節曝身份　他滿臉寵溺傻笑

▲ 金朱愛疑似出現在建國74周年晚會上，金正恩寵溺全寫在臉上。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓9日舉行建國74周年慶祝活動，晚會表演中一名可愛的短髮女童頻頻被特寫，最高領導人金正恩也被她融化，露出癡迷笑容，據傳女童的真實身份就是他的寶貝女兒金朱愛。外媒點出女童穿著打扮上有2點和其他小孩明顯不同，還獲得第一夫人李雪主特別關注，種種跡象顯示她就是金朱愛（김주애，音譯），也是她首度在鏡頭前曝光。

北韓建國74周年晚會上安排一場表演，由孩童和青少年揮舞國旗、唱歌擺動，其中一名身穿粉紅色洋裝、頭戴髮箍的短髮女童被指就是今年9歲的金朱愛。

《韓聯社》報導，許多外媒引用專門報導北韓消息的中國部落格InDPRK，認為9日晚會中這名女童就是金正恩的女兒。暱稱Samhero的分析人士在部落格上撰文指出，晚會表演結束後李雪主靠近這名女童，輕撫她的背並和她說話，可見她身份特殊。

此外，當天參加表演的小孩中僅有女童未將頭髮綁起，還獨自穿著白色襪子，她的身影也不斷出現在北韓官媒的報導畫面中。鏡頭更捕捉到金正恩和李雪主觀看舞台時專注又寵溺的笑容，金正恩胞妹金與正看表演時甚至一度拭淚。

▲▼ 金正恩、李雪主和金與正看得十分入迷。（圖／朝中社）

專家大多認為，女童僅參加這場金正恩有出席的表演，在當晚其他表演中便不見蹤影。美國智庫史汀生中心北韓專家麥登（Michael Madden）也認為，這名女童的年紀目測和金朱愛相近。

金正恩對兒女保密到家，金朱愛的名字首度曝光是在2013年，前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）到訪北韓時意外公開。外界普遍認為金正恩和李雪主育有2女1男，共3名子女，金朱愛在其中排行第2，另外2人的名字從未公開。

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