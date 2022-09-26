地鐵站離奇失蹤1個月！25歲男疑找到「剩下半身」　掀衣已成腐屍

▲ 25歲的李正宇最後被拍到是在地鐵站外。（圖／翻攝自南韓論壇보배드림）

記者陳宛貞／編譯

南韓一名年輕男子8月和友人聚會後失聯至今，監視器拍下他在首爾地鐵9號線加陽站的最後身影，稱為「加陽站失蹤事件」。事隔逾1個月，警方在仁川江華島發現一具僅有下半身的男屍，腐爛狀況嚴重，但根據衣物判斷極有可能就是這名失蹤的男子，已經著手調查。

綜合韓媒報導，25歲男子李正宇（이정우，音譯）8月7日凌晨1時30分在首爾地鐵機場市場站和友人分開，監視器捕捉到他2時15分出現在加陽站4號出口，朝加陽大橋方向步行前進，但2時30分左右和女友通話後手機便關機，就此消失。

李男女友說明，他們在電話中就像平時一樣對話後掛斷，凌晨3時30分再打給李男時，他的手機卻已關機。她馬上察覺異狀，率先向警方報案。根據警方說法，李男在這通電話中並未透露輕生念頭。

SBS電視台24日播出的《想知道真相》節目中，李男一名家屬透露有一具疑似是李男的屍體被找到，但並非全屍。仁川海洋警察署此前於10日獲報，有釣客在江華島一處泥灘發現一具僅有下半身的殘屍，已經嚴重腐壞，但還穿著褲子和運動鞋。李男家屬得知此事後詢問警方，確認這具屍體穿著的衣物確實和李男失蹤當晚相同。

一旦確認遺體就是失蹤的李男，仁川海警將著手調查確切死因，現正等待DNA比對結果，但恐怕需等上1個月，最快也要2周。家屬則在《想知道真相》中指責警方未徹底搜查，擔心繼續拖延恐怕難以找到其他部位，甚至可能漂到北韓。

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