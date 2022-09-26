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網美自爆「睡了親爹的好友」　婚禮後瘋狂激戰！羞喊：爸爸不知道

▲▼美國23歲網美史黛拉（Stella Barey）。（圖／翻攝instagram@ana1princ3ss）

▲美國23歲網美史黛拉自爆，她和爸爸的好友發生性關係。（圖／翻攝instagram@ana1princ3ss）

記者吳美依／綜合報導

美國23歲網美史黛拉（Stella Barey）自爆，她在父親的再婚典禮上，首度見到爸爸的瑞典好友，也就是其中一位伴郎，立刻被那位「性感到冒煙」的已婚大叔深深吸引。在續攤派對後，對方邀請自己回到Airbnb，2人隨後發生性關係，度過美好一晚，「據我所知，我爸從來沒有發現這件事……他們仍是好朋友。」

史黛拉表示，大叔遠從瑞典飛來蒙大拿州參加婚禮，而這是她第一次見到父親的海外友人，「我知道我爸的好友是瑞典人，但我不知道他這麼性感。在婚禮上，我坐在第一排，而他是伴郎，所以就站在我正前方。」

史黛拉回憶，婚禮開始後，2人就一直對到眼，但她在內心反覆告訴自己，這不可能是真的，「他為什麼要在我爸的婚禮上做這種事？他打從一開始就不可能喜歡我，他經營一間對沖基金，而我才剛畢業。」

▲▼美國23歲網美史黛拉（Stella Barey）。（圖／翻攝instagram@ana1princ3ss）▲▼美國23歲網美史黛拉（Stella Barey）。（圖／翻攝instagram@ana1princ3ss）

▲史黛拉經常在ig分享唯美照片。（圖／翻攝instagram@ana1princ3ss）

沒想到，在續攤派對上，一切開始升溫。大叔邀請史黛拉和閨蜜前往他暫租的Airbnb，「那時候大概是凌晨4點，我們開始聊天，笑得很開心，一切都很好」，結果閨蜜不小心睡著了，當時也叫不到Uber，2個女孩只好在那裡留宿，接下來便一發不可收拾。

隔天，史黛拉自行搭機返回洛杉磯，結果大叔正好也搭乘同班機，「我全程都很緊張，卻也很著迷。最狂的部分是他完全知道我們做了什麼，而且毫不害臊。直到我向他說再見，他才說自己多麼不想離開我，他會很想我。」

2人分別後，史黛拉收到大叔傳來2人在被窩裡的親密照片，但後來僅互傳訊息幾次，很快就失去聯絡。她坦言不想繼續這段關係，「他在瑞典有一個完整的家庭，雖然我猜他們分居了……我真的不想要被我爸發現，這是沒有結果的，所以我沒有再聊下去。」

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