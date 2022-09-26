日全面簡化新冠通報！醫療機構只需回報確診數及年齡　唯1族群例外

▲日本全國26日起統一簡化新冠感染者通報機制，僅需上報重症化風險較高者的詳細資料，其餘個案僅通報總數及年齡即可。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本26日起全面簡化新冠確診通報機制，僅需上報高風險族群的詳細資訊，包括65歲以上高齡者、需住院者及孕婦等，其餘確診只需要通報總人數與所屬年齡組別即可。該措施適用於全國醫療機構，以保護重症化風險較高族群為重點，減輕相關負擔。

綜合NHK、共同社報導，日本原先通報機制規定醫療機構必須輸入所有染疫者相關紀錄，包括姓名、發病日、聯繫方式等資訊。但在機制簡化後，需要通報詳細資訊的對象限定為65歲以上長者、需要住院者、孕婦、因重症化風險較高而需投藥及吸氧的人，其餘確診個案，醫療機構只需要通報總染疫數及所屬年齡組別。

其實早在9月初起，日本地方政府就可決定是否引入簡化制度，由於第七波疫情讓醫療機構與保健所的報備業務應接不暇，已有9縣作為緊急措施先行導入採用。到了26日，日本政府正式把確診通報簡化機制擴大至全國，這是因為完善健康追蹤中心等已有眉目，且確認全國範圍內感染者趨於減少。

不過也有醫師及專家指出，有必要準備好應對機制，以便輕症患者在病情惡化時能夠迅速就醫。