　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前英王室內部人員爆料：梅根相信自己會成為「英國版碧昂絲」

▲▼ 英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP）

▲英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國《泰晤士報》記者瓦倫丁洛（Valentine Low）新書節錄引述英國前王室內部人員的說法指出，哈利妻子梅根（Meghan Markle）認為自己嫁入英國王室之後，會成為「英國版碧昂絲」（Beyoncé of the UK），但卻對王室規定相當厭煩。

▲▼ 英國哈利與妻子梅根。（圖／CFP）

商業內幕報導，瓦倫丁洛新書《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》（朝臣：王冠背後隱藏的權力，暫譯）收錄前英國王室內部人員的說法指出，41歲的梅根難以融入王室生活。

此人透露，「我覺得，梅根認為自己會成為英國的碧昂絲，身為王室一員會為她帶來名聲榮譽，然而她卻發現，（王室）有太多荒謬規則，她甚至不能做那些她身為個人就能夠做的事情，這一切太過艱難」。

瓦倫丁洛新書的節錄本周成為熱門討論話題，其中包括梅根婚前威脅哈利，若不透過官方聲明公開確認兩人的戀情關係，就要和他分手。

不過依據太陽報獨家民調，梅根脫離王室後引發爭議，受歡迎的程度儘管有所下降，但仍受到部分英國人民的愛戴。依據「最欣賞哪位英國王室成員」的調查，冠亞軍分別為威廉（23%）及凱特（20%），接著是查爾斯（19%）、安妮（19%）、哈利（16%）、蘇菲（10%）、卡蜜拉（9%）、梅根（9%）、喬治（7%）、愛德華（7%）。

►新書踢爆：梅根婚前對哈利下最後通牒　「不公開戀情就分手」
►梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」收拾鬧劇
►梅根曾大罵員工「素菜吃到雞蛋味」　遭女王訓斥：我們不這樣說話

►新手爸媽必備！Combi育兒組合超優惠　優雅解決尿布異味

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
趕進度！　估本週還有「1-2個颱風生成」
拓也哥離世「2絕技被翻出」　網洗版淚：一代傳奇殞落
快訊／台中市府「女公務員10樓墜落」！　倒花圃不治
對罵10分鐘「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網笑喊：贏了
快訊／拓也哥逝世！　家人悲痛證實
周玉蔻才大嗆「喜歡被告、我有被告癖！」　今90度鞠躬道歉
快訊／最新「8縣市」民調！蔣萬安居冠　高虹安26.01%狠甩
超貴車禍畫面曝！　吊車臂一撞毀了「豪奢行宮」
張淑娟淚崩斥周玉蔻「霸凌沒有麥克風的人」！　不接受道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩女兒亮相？「粉衣萌妹」身上2細節曝身份　他滿臉寵溺傻笑

俄兵一戶戶敲門！烏克蘭民眾「槍口下」被逼公投　畫面曝光

安倍國葬邀請函曝！印錯時間「用貼紙敷衍了事」　亂邀人引困惑

男生也會被性侵！媽發現12歲兒遭棍棒插生殖器　4凶嫌是朋友鄰居

網美自爆「睡了親爹的好友」　婚禮後瘋狂激戰！羞喊：爸爸不知道

日全面簡化新冠通報！醫療機構只需回報確診數及年齡　唯1族群例外

和好友密謀殺害全家　12歲女童向38歲父親開槍...在街上自轟爆頭

前英王室內部人員爆料：梅根相信自己會成為「英國版碧昂絲」

南韓全面解除「戶外口罩令」！看演唱會、球賽不再戴口罩

俄羅斯擬禁「適齡男性」離境！關邊界阻兵力出逃　傳最快本周上路

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

水泥車「跨車道」轉彎 機警騎士秒跳車撿一命

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

金正恩女兒亮相？「粉衣萌妹」身上2細節曝身份　他滿臉寵溺傻笑

俄兵一戶戶敲門！烏克蘭民眾「槍口下」被逼公投　畫面曝光

安倍國葬邀請函曝！印錯時間「用貼紙敷衍了事」　亂邀人引困惑

男生也會被性侵！媽發現12歲兒遭棍棒插生殖器　4凶嫌是朋友鄰居

網美自爆「睡了親爹的好友」　婚禮後瘋狂激戰！羞喊：爸爸不知道

日全面簡化新冠通報！醫療機構只需回報確診數及年齡　唯1族群例外

和好友密謀殺害全家　12歲女童向38歲父親開槍...在街上自轟爆頭

前英王室內部人員爆料：梅根相信自己會成為「英國版碧昂絲」

南韓全面解除「戶外口罩令」！看演唱會、球賽不再戴口罩

俄羅斯擬禁「適齡男性」離境！關邊界阻兵力出逃　傳最快本周上路

預備備～起飛！小貓超愛狩獵奴才「埋伏廁所外」　中途媽初遇對手

趕進度！估本週還有「1-2個颱風生成」　專家曝靠近台灣機率

大改款「TOYOTA INNONA預售價曝光」！折合新台幣84萬　11月發表

曹興誠再轟！簽不投降承諾書「太弱」　候選人應宣誓「與職位共存亡」

開唱倒數12天...林俊逸、趙詠華「突緊急取消」！無奈曝光原因

周玉蔻節目影射「蔣萬安不捐血是因為害怕驗血」　民眾向NCC檢舉

潤泰千金控已故保全偷PRADA包+120萬　刑案不受理民事判賠30萬

台塑豪砸1.4億元催生！　每名新生兒領2萬生育禮金

4冠王德國力拼卡達世界盃重返榮耀　祭出每人最高1200萬激勵金

竹科新手村房價漲25%　工程師揭租房前「必做1件事」：便宜很多

國際熱門新聞

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

梅根曾大罵員工　結果遭女王出言訓斥

梅根傳對哈利下最後通牒：不公開就分手

逃避普丁動員令！　俄國5天逾3000人湧入蒙古

英決心與盟國合作　確保台灣自衛

支持美協防台灣？尹錫悅這樣回

不爽為普丁送死！俄青年擠爆邊境逃亡

梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」幫收尾

高潮後為何會流淚？　性學專家3點分析原因

俄揚言用核武　美國安顧問：將招致災難性後果

義國會選舉出口民調　極右友台黨魁有望成為首任女總理

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

梅根爆相信自己會成為「英國版碧昂絲」！

東加海底火山噴發　浮出全新小島

更多熱門

相關新聞

梅根曾大罵員工　結果遭女王出言訓斥

梅根曾大罵員工　結果遭女王出言訓斥

哈利王子和夫人梅根（Meghan Markle）脫離王室後，與其他王室成員的關係依舊緊張，近來更有消息指出，梅根在婚宴的時候，因為不滿意菜色而對工作人員惡言相向，結果女王聽到後，立刻出言訓斥她。

梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」幫收尾

梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」幫收尾

梅根傳對哈利下最後通牒：不公開就分手

梅根傳對哈利下最後通牒：不公開就分手

卡蜜拉親生兒是「英國阿基師」

卡蜜拉親生兒是「英國阿基師」

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

關鍵字：

梅根哈利英國王室

讀者迴響

熱門新聞

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

浴室矽利康發霉！網曝神招

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

快訊／拓也哥逝世！家人發文證實

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

中間是狠角色　左右車貼防撞板

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

即／張淑娟捲「晶華緋聞案」怒告！周玉蔻道歉了

富家女故宮看展後墜B2　昏迷指數3搶救中

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

外媒爆iPhone 15　Ultra型號取代Pro Max

快訊／張淑娟爆哭現身！怒罵周玉蔻：沒有媒體素養

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面