俄兵一戶戶敲門！烏克蘭民眾「槍口下」被逼公投　畫面曝光

▲俄羅斯士兵「持槍保護」烏克蘭民眾進行公投。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭東部4個親俄地區正在舉行「脫烏入俄」公投,根據俄方民調,有高達97%的選民支持加入俄羅斯,但外界痛批這只是場假公投,俄方早已準備宣布通過,更有當地居民透露,俄軍正持槍挨家挨戶的「護送」民眾前往投票。

Chechen soldiers show up at the apartments of Ukrainians in Russian-occupied areas, trying to force them to vote for the annexation of Ukrainian lands to the Russian Federation in the sham referendum that Putin ordered. pic.twitter.com/YJD6P4gxvu — Visegrád 24 (@visegrad24) September 24, 2022

根據《每日郵報》報導,烏克蘭記者埃里斯塔維(Maxim Eristavi)公開了一段影片表示,他的家人住在舉辦公投的地區,俄羅斯武裝士兵持槍進入他們家中,要求他們前往投票支持加入俄羅斯,「這是欺騙外國民眾,讓他們以為這場投票是自由且公平的。」

Mobile "referendum". It is always more convenient to vote when two soldiers with machine guns are knocking at your apartment. Zaporizhzhia region pic.twitter.com/4DPihwwnFw — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 23, 2022

烏克蘭東部的盧甘斯克州(Luhansk)、頓內茨克州(Donetsk)、赫爾松州(Kherson)和札波羅熱州(Zaporizhzhia)正在舉行公投,目前這些地區僅有部分處於俄羅斯的控制之下。基輔表示,到投票結束的27日之前,民眾被禁止離開居住地;除此之外,這次的公投也並非人人一票,而是一家一票,所有投下「不同意」的選票也都會被記錄下來。

People queueing up in #Kherson waiting for the doors to open so they can vote in the referendum to join #Russia pic.twitter.com/Tdw4fSjJem — tim anderson (@timand2037) September 23, 2022

▲東部親俄地區也有許多民眾支持加入俄羅斯。



俄羅斯官媒表示,士兵持槍挨家挨戶的呼籲投票,目的是為了保護民眾的安全。俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示,如果投票地區加入俄羅斯,就能受到莫斯科的全面保護。

烏克蘭政府表示,這場假公投的結果早已揭曉,當年俄羅斯就是用同樣的手段併吞克里米亞,目的就是為了將戰爭升級、全面動員合理化。目前西方國家幾乎都表示,不會承認這次公投的結果,美國總統拜登指出,美國絕對不會承認烏克蘭領土分離。

