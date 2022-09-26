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凱特化身「和平調解人」　王室專家曝：靠「這點」收服公婆

▲▼威廉王儲、凱特王妃。（圖／路透）

▲凱特王妃靠這點搞定婆媳關係。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國王室成員之間的糾葛不輸八點檔，就在英國女王伊莉莎白二世辭世後，王位由兒子查爾斯繼承，名號為查理斯三世，而太太卡蜜拉（Camilla）也上位成王后，這讓她過去是小三的事情再度被拿出來談論，但其實王室成員的關係遠不如外界想的生疏，其中凱特王妃就是很重要的「和平調解人」，更和婆婆卡蜜拉建立良好婆媳關係。

根據《每日郵報》報導，王室專家萊文（Angela Levin）在新書中提到，凱特和查爾斯、卡蜜拉有著共同愛好，三人都對藝術非常熱衷，經常相約去看展覽，「凱特很喜歡藝術，經常私下和王后、查爾斯國王一起去看展覽，不過威廉王子對於這方面並不特別熱衷。」這也緩解了老公威廉與父親和繼母的關係。

▲凱特王妃與卡蜜拉(圖/達志影像)

▲王室專家指出，卡蜜拉與凱特都不會公開抱怨不滿，認為支持丈夫是首要任務。（圖／達志影像）

萊文在書中指出，查爾斯與卡蜜拉結婚後，曾一度與威廉關係緊張，還好有凱特王妃在中間協調，「她是一位和平締造者」，卡蜜拉也是一名調解人，從不抱怨，她和凱特一直以支持丈夫為優先，這點和「脫英」的梅根完全不同。

查爾斯50歲生日時，威廉和哈利曾舉辦驚喜派對，並在派對前和卡蜜拉見面，讓彼此互相熟悉、瞭解，因此王室成員的關係並不如外界想的尷尬，反而相當親近，像是這次女王國葬，卡蜜拉兒女湯姆與蘿拉低調出席、2006年威廉和哈利曾參加蘿拉的婚禮、卡蜜拉孫女也在2011年擔任凱特與威廉的婚禮花童。

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