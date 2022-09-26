梅根曾大罵員工「素菜吃到雞蛋味」　遭女王訓斥：我們不這樣說話

▲梅根曾因大罵工作人員遭女王伊莉莎白二世責罵。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

哈利王子和夫人梅根（Meghan Markle）脫離王室後，與其他王室成員的關係依舊緊張，近來更有消息指出，梅根在準備婚宴的時候，因為不滿意菜色而對工作人員惡言相向，結果女王聽到後，立刻出言訓斥她。

根據《太陽報》，英國王室專家兼記者妮可（Katie Nicholl）表示，有消息人士透露，梅根2018年在溫莎城堡試吃婚宴餐點時，對其中一道素食菜相當不滿意，認為自己嚐到了雞蛋的味道，便指責一名婚宴工作人員，「她很生氣，大聲說這應該是素食和養生的。」結果女王突然走了進來，直接和她說，「梅根，在我們家，我們不會這樣和人講話。」

妮可在新書《新王室》（The New Royals）中揭露了更多王室秘辛，其中被女王責罵的不只梅根，還有她的丈夫哈利王子；據傳，當時梅根因婚宴造型問題和女王御用設計師凱莉（Mary Angela Kelly）發生爭執時，哈利直接對著凱莉大吼，「梅根想要什麼就是什麼！」

妮可表示，女王對哈利的行為、要求和一意孤行的做事方式感到相當不安，「對女王來說，哈利的婚禮準備工作真的非常艱難，我記得她對哈利的惡劣行為感到相當不高興，他們祖孫兩人的關係因為這樣被嚴重破壞了。」

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