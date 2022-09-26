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南韓全面解除「戶外口罩令」！看演唱會、球賽不再戴口罩

▲▼南韓,首爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓解除戶外口罩禁令。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

南韓當局26日正式解除長達1年5個月的戶外口罩令，如今民眾在戶外參加大規模聚會、婚禮或是演唱會時，不再需要強制佩戴口罩。然而疾管廳也提醒，儘管戶外口罩強制令已經解除，但是有新冠可疑症狀、重病高風險族群以及容易接觸確診者的人最好還是主動佩戴口罩。

根據《韓聯社》報導，新冠疫情爆發後，南韓政府在2020年10月13日實施口罩令，並在2021年4月12日祭出懲罰，對在戶外未戴口罩且未與他人保持2公尺社交距離的人處以罰款。不過隨著疫情趨緩，政府也在2022年5月2日解除未滿50人戶外集會的口罩強制令。

南韓疾管廳26日再度放寬規定，全面解除戶外口罩令，也就是說，在戶外觀看體育賽事、演唱會或是參加大規模集會、婚禮等可不戴口罩。由於考慮到整體新冠疫情與冬季好發流感，因此疾管廳仍未考慮解除室內口罩令，未來短時間內仍需維持室內佩戴口罩的義務，後續解禁時間與方式將持續進行商議。

疾管廳提醒，目前雖然已經全面放寬戶外口罩強制規定，但是如果出現新冠類似症狀或是染疫高風險族群仍應主動佩戴口罩。另外在交談等容易產生飛沫的場合，民眾最好還是自主佩戴口罩。

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