安倍國葬被罵爆！路透曝「日人不挺」2原因　岸田支持率跌剩29%

▲安倍國葬面臨激烈反對聲浪。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本將於27日罕見舉行國葬典禮，紀念遭暗殺的前首相安倍晉三，卻引發社會激烈反對，也讓現任首相岸田文雄的支持率暴跌只剩29%。《路透社》指出，日本民眾不滿安倍國葬，主要原因包括16.5億日圓（約新台幣3.6億元）成本太高昂，以及自民黨與極具爭議的「統一教會」的關聯。

【為何人們反對安倍國葬？】

安倍遭暗殺6天後，首相岸田宣布有意舉行國葬。當時民調就顯示，公眾對此意見分歧，隨著自民黨與「統一教會」關係密切的證據越來越多，加上國葬成本逐漸攀升，導致反對情緒高漲。

《每日新聞》最新民調顯示，大約62%民眾不支持國葬，因為他們認為安倍不配享有這份榮譽，以及成本實在太高昂。

▲發源自南韓的「統一教會」以集體配婚聞名，2020年2月不畏新冠疫情，照常舉行。（圖／達志影像／美聯社）



兇手山上徹也指控，「統一教會」導致其家庭陷入貧困，而安倍卻為此教派提供支持與宣傳。「統一教會」因為集體配婚及激進募款策略惡名昭彰，長期被批評為邪教。根據自民黨調查結果，該黨379名議員之中，至少179人與「統一教會」曾有接觸。

日本政府最新估算顯示，國葬成本高達16.5億日圓，在許多民眾陷入經濟困境之際，使得不滿情緒進一步升溫，21日甚至有一名70多歲男性為此自焚抗議。

【日本政府的回應】



儘管岸田試圖進行損害控制，公開道歉、要求黨員與「統一教會」切斷聯繫，並且誓言贏回社會信任，但政府與自民黨所受到的衝擊依然巨大。《每日新聞》民調顯示，岸田支持率暴跌只剩29%，達到上任1年來最低點，對自民黨的控制減弱，也將難以兌現政策承諾。

不過，雖然岸田承認，安倍國葬缺乏民意支持，卻一再引述前首相在國內及外交方面的貢獻，以及長期執政留下的深遠影響力，為自己的決定辯護。

▲日本首相岸田文雄支持率暴跌。（圖／路透）



日本大學名譽教授、政治專家岩井奉信表示，對岸田而言，舉行安倍國葬是「一大失算」，「他一開始決定舉行國葬時，有很多人支持，但後來有報導指出安倍與『統一教會』有關聯，因此反對聲浪越來越大。」

【備受爭議的安倍晉三】

國葬掀起廣大反對聲浪，反映出安倍晉三在日本社會上，仍是一名充滿爭議的人物。雖然他因為經濟政策及強硬國防立場，受到右派及民族主義者支持，卻也被希望日本和平憲法保持不變的民眾厭惡辱罵。

事實上，日本很少舉行國葬典禮，前一次要追溯到1967年，為時任首相吉田茂舉行的儀式。就連諾貝爾和平獎得主、前首相佐藤榮作去世，都未享有同等待遇，因為政府認為沒有法律依據。

▲日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）



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