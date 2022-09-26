安倍國葬倒數！2萬人維安戒備　岸田拚「弔唁外交」會30海外政要

▲安倍晉三國葬27日正式在武道館舉行，警方深怕憾事再度發生，投入2萬名警察進行維安戒護。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府27日即將替前首相安倍晉三舉行國葬儀式，而警視廳也不敢大意，在東京都內各地加強攔查與維安，目前警戒狀態已進入最高層級，27日也將設置「最高警戒本部」，並動員2萬名警力進行戒備，確保萬無一失。此次國葬預計會有700多名海外元首、政要到場，首相岸田文雄也將力拼「弔唁外交」，馬拉松式與30多名海外重要人士會談，包含美國副總統賀錦麗。

根據《日本放送協會》報導，安倍晉三的國葬儀式27日將在武道館舉行，來自世界各地的政要從25日起也陸續抵達日本，美國副總統賀錦麗則預計在26日入境。由於屆時將有4300多名重要人士出席國葬，警視廳已經在各國駐日大使館附近安排攔查，確認是否有可疑車輛或人士，全面投入戒備。

▲警視廳派出警犬在東京車站進行搜查，國葬當天站內所有置物櫃與垃圾桶將禁止使用。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，警視廳在海外政要下榻飯店、國葬會場武道館以及首相官邸等重要設施附近也安排大批警察進行維安。羽田機場、東京車站等旅運量大的主要交通設施同樣會強化維安，並禁止使用投幣式置物櫃與垃圾桶。葬儀車隊在國葬當日將會從安倍晉三的宅邸出發，預計有大批民眾到場送行，因此沿途也會配置警力進行戒備。

警視廳27日將設置「最高警戒本部」，以警視總監為首，將來自全國各地的支援警力與東京都的警察整編為臨時的機動隊伍，預計動員2萬多名警力。

首相岸田文雄26日下午開始將會和赴日參加安倍晉三國葬的各國元首進行會談，展開弔唁外交。他也預計與賀錦麗針對實施「自由且開放的印太平洋」以及台灣情勢進行意見交換。直到28日為止，岸田至少會與30名的海外政要會面。

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