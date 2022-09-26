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高端國際認證卡關　連加恩曝WHO最新進度

記者陳俊宏／綜合報導

日本將於10月11日開放外國觀光客自由行，但入境認證疫苗未包括高端。對於高端獲國際認證卡關，前台大感染科醫師林氏璧發文，分享高端疫苗國際和公共事務處處長連加恩醫生的回應。

林氏璧25日在臉書表示，高端取得國際認證的路看來不是很順遂；他24日詢問連醫師，世界衛生組織（WHO）的團結試驗雖早已收案完成，但也只能被動地等，不知道為何拖了這麼久，還沒公布結果，目前比較有進展的是和澳洲從6月開始申請的緊急使用授權。

▲▼新冠疫苗第21期於年後全面施打，台北市政府於義信里區民活動中心開設疫苗施打站，提供平台預約民眾高端疫苗第一、二劑以及追加劑施打服務，隨到隨打亦可接受。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

林氏璧說，「我想最後是會等到日本先修正了現行入境疫苗要求吧，就和全世界目前也沒幾個國家在看疫苗接種證明了一樣。但還是希望連醫師多多加油呀，期待早日傳出好消息。」WHO是在去年宣布，高端獲選「團體試驗疫苗」（Solidarity）之一。

日本宣布10/11開放海外旅客自由行，但入境需注射日本認證的3劑疫苗，包含BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax與印度的Covaxin疫苗，否則得提供出國前72小時PCR陰性證明。日本並未認可台灣的高端疫苗，等同於打高端的民眾，需自費3500元做PCR才能入境。

對此，指揮中心指揮官王必勝表示，日本沒把高端列入合格疫苗範圍，目前也沒聽到日本對開放高端疫苗進行討論，至於另外一條路徑就是可提供PCR證明，但會有自費問題，這是現況；不過，近期日本邊境管理措施變化很快，開放腳步也很快，可觀察是不是會進一步取消疫苗相關限制。

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