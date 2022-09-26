　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高潮後為何會流淚？　性學專家3點分析原因

▲▼流淚、沮喪。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲高潮後哭泣並不算罕見現象，也不代表一定有心理問題。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

某些人在性高潮後會不由自主地流淚，多年來一直是床第之間令人困惑的情況之一，就連當事人自己也常常弄不清楚原因。對此，國外女性雜誌訪問性學專家，探究性高潮後流淚甚至哭泣的情感源頭。

女性雜誌「Self」8月29日刊登一篇文章《為什麼我會在高潮後哭泣，即便當時的性愛很棒？》（Why Do I Cry After Having an Orgasm, Even If the Sex Is Great?）。當中指出2020年針對223名女性和76名男性的調查顯示，將近92％的人都表示有過在性愛後出現明顯的情緒反應，女性大多是哀傷和情緒不定，男性則感覺活力降低和不快樂；這些人當中又有約34％表示，他們只會在高潮過後出現上述感受。

愛與性中心（Center for Love and Sex）的性治療師庫柏（Sari Cooper）解釋高潮反應，在高潮的當下，人體處於身心恍惚和經驗流動的狀態中，可能會想去過往令人難過或受傷的經驗，或者是害怕在如此緊密交合過後的分別。

對大多數人來說，高潮後哭泣不是大問題，但對部分人而言可能透露更深層的訊號，是內心某部分的你在哀求關注。

庫柏解釋高潮的身體反應，高潮當下神經傳遞訊號給大腦，由大腦負責感官的視丘，將當下感受與性幻想或記憶結合，進一步達到高潮，此時大腦也會釋放化學物質，加速血液流進生殖器。與此同時，大腦會讓人體系統充滿「愉悅感受」的賀爾蒙，包括催產素（oxytocin）、催乳素（prolactin）。

高潮後的哭泣可以解釋為與賀爾蒙有關，或是個人經歷的湧現。人體在經歷高度愉悅後，共感神經系統逐漸緩和下來，可能自發觸動哭泣的反應，就像心跳、血壓等自然又無法被控制的情況。催產素雖然被稱為「愛情賀爾蒙」，但對性經驗曾有創傷或負面經歷者會有反效果，因為那成了觸動負面經驗的開關。

也有可能是「性交後憂鬱」（postcoital dysphoria，PCD)的情況，即便性愛過程非常棒，結束後仍會感到心情低落，進而觸發哀傷、焦慮、易怒和沮喪等情緒。

庫柏表示只要負面情緒不會影響一個人享受性愛和高潮，就算之後流一點眼淚也不是什麼大不了的事，雖然這樣的情緒轉變讓人困惑，但認知到這些情緒都是作為一個人的一部分就好。

如果哭泣相當頻繁的話，也可以事先和伴侶溝通、打預防針，告訴他們自己會在性愛中變得稍微情緒化，而這是個人對過程的反應，要伴侶不要覺得是他們自己有錯，只是你更需要在性愛後被人擁抱和安慰。

如果擔心自己內心有未解開的結，或是想更深入探究是什麼原因觸動高潮後哭泣，庫柏也建議應該先沉澱一下內心，讓情緒變得更加穩定後，做呼吸練習，把想法記錄下來，然後找醫師談談，尋求專業建議。

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
蔡玉真向張淑娟道歉！「自始至終無意說出女主角姓名」
富家女故宮看展後「坐欄杆墜B2」　雙腿變形昏迷指數3
快訊／周玉蔻再喊支持陳時中　「不趕柯文哲出政壇我不姓周」
掰咖弟輪椅被推去正妹桌　下秒反應笑翻：真的好兄弟
福原愛「臉凹消瘦」現身受訪！　哽咽：這兩三年睡不著
快訊／又雙颱共舞！第17號颱風「庫拉」生成　最新路徑圖出爐
快訊／台南市副議長家中病逝！　享壽60歲
iPhone 15爆有重大變更！　新命名曝光
2022港姐冠軍是星二代！　加冕大走光「旗袍開腿洩底」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「若中國犯台，是否支持美協防台灣？」　南韓總統尹錫悅這樣回

梅根曾大罵員工「素菜吃到雞蛋味」　遭女王訓斥：我們不這樣說話

安倍國葬倒數！2萬人維安戒備　岸田拚「弔唁外交」會30海外政要

南韓現代Outlet大火！1死2傷4失聯　疑電動車爆炸釀禍

高潮後為何會流淚？　性學專家3點分析原因

義大利國會選舉出口民調　極右友台黨魁有望成為首任女總理

特拉斯籲盟國堅定立場　持續支持烏克蘭抵禦俄國

英外相柯維立首訪日韓星　凸顯重視印太區域

美遊樂園驚傳槍擊3人中彈！　遊客嚇壞湧向出口爆推擠

逃避普丁動員令！俄國5天逾3000人湧入蒙古　排隊車潮擠爆邊境

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

陸男童坐滑板極速溜斜坡！　高中生「肉身攔住」神救援

吳姍儒5月孕肚看不出「辣露小蠻腰」　許願：小孩不要像我爸就好！

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

虞書欣《小森林》攻陷直男　張彬彬「嘴說不要但全照做」

中油天然氣注儲桶氣爆！　桶蓋噴飛竟是「土蜂害的」

「若中國犯台，是否支持美協防台灣？」　南韓總統尹錫悅這樣回

梅根曾大罵員工「素菜吃到雞蛋味」　遭女王訓斥：我們不這樣說話

安倍國葬倒數！2萬人維安戒備　岸田拚「弔唁外交」會30海外政要

南韓現代Outlet大火！1死2傷4失聯　疑電動車爆炸釀禍

高潮後為何會流淚？　性學專家3點分析原因

義大利國會選舉出口民調　極右友台黨魁有望成為首任女總理

特拉斯籲盟國堅定立場　持續支持烏克蘭抵禦俄國

英外相柯維立首訪日韓星　凸顯重視印太區域

美遊樂園驚傳槍擊3人中彈！　遊客嚇壞湧向出口爆推擠

逃避普丁動員令！俄國5天逾3000人湧入蒙古　排隊車潮擠爆邊境

藍白操作「陳時中、周玉蔻綁一起」　管碧玲：玩騙選票的技術而已

「打破老婆退休獎盃」有解了　林連鍠抱回師鐸獎賠罪

【聲明稿】維多利亞集團執行長邱明宏等4人獲不起訴

蔡玉真向張淑娟道歉　「我自始至終無意說出真正女主角姓名」

不小心花到自己10元私房錢！他哀怨握拳「狂瞪妻子2分鐘」

先筆記！超商「美式、拿鐵買2送2」只有3天　APP加碼下殺半價喝

快訊／本週第一階段開國門！　指揮中心14時說明

爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

富家女故宮看展後「坐欄杆墜B2」　雙腿變形昏迷指數3搶救中

「若中國犯台，是否支持美協防台灣？」　南韓總統尹錫悅這樣回

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

國際熱門新聞

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

逃避普丁動員令！　俄國5天逾3000人湧入蒙古

梅根傳對哈利下最後通牒：不公開就分手

英決心與盟國合作　確保台灣自衛

俄揚言用核武　美國安顧問：將招致災難性後果

義國會選舉出口民調　極右友台黨魁有望成為首任女總理

不爽為普丁送死！俄青年擠爆邊境逃亡

高潮後為何會流淚？　性學專家3點分析原因

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

東加海底火山噴發　浮出全新小島

普丁又神隱！爆宣布動員後「躲祕密宮殿」極致享樂

美遊樂園驚傳槍擊！　3人中彈

梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　是威廉王子「借她肩膀」幫收尾

寵妻人設崩壞　尹錫悅「撐傘畫面」被罵爆

更多熱門

相關新聞

一愛愛就想尿尿？超羞原因曝　「有這4症狀」＝腎發炎了

一愛愛就想尿尿？超羞原因曝　「有這4症狀」＝腎發炎了

你有過做愛想尿尿的經驗嗎？擁有一場美好的性愛是每個人都嚮往的，但在做愛過程中，常會有些突發狀況，而不得不中斷，例如突然電話突然響起、尿急跑廁所等等，發生這種情形，想必您和床伴都會覺得很掃興，希望對方下次能先上完廁所再上場。

診所主任下藥性侵女會計　重判10年定讞

診所主任下藥性侵女會計　重判10年定讞

對女大生吻胸舔私處！狼教授賠百萬換緩刑

對女大生吻胸舔私處！狼教授賠百萬換緩刑

酒後想嗨…他「鏈條塞馬眼」！打結卡住　醫傻：硬拔會斷

酒後想嗨…他「鏈條塞馬眼」！打結卡住　醫傻：硬拔會斷

陰蒂跟GG一樣大！醫曝「6大私密處機密」

陰蒂跟GG一樣大！醫曝「6大私密處機密」

關鍵字：

高潮

讀者迴響

熱門新聞

孫生突譙女友「假人設」：真覺得噁心

一夜連3震！今晨最大規模4.2　6縣市有感

驚見爸媽Google搜尋紀錄　兒當場崩潰大哭

台「第一女優」爆重回日本拍AV！

17歲女淪寮國豬仔！　逃跑失敗被逼當眾口交

浴室矽利康發霉！網曝神招

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

紅隊隊員「輸了沒關係」　江宏傑怒

中間是狠角色　左右車貼防撞板

許藍方解釋「女生乳頭黑」原因

台南Josh球場約會「啦啦隊女神」

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

阿公騎車載孫女三貼　1死2傷

台中女陳屍公寓浴室　友人破門見遺體發黑

鎮瀾宮金媽祖銅製實心　製作者回應

更多

最夯影音

更多
下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親
智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

智利出現5M巨大地震魚　漁民驚：傳說是真的！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

夏宇童《玩很大》砸傷李哲言 內疚3度道歉...他暖回：我很好！

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

陳立農告白張藝凡她秒答應XD　最後一刻「推開她擋水」超暖

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面