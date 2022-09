高潮後為何會流淚？　性學專家3點分析原因

▲高潮後哭泣並不算罕見現象,也不代表一定有心理問題。(示意圖/翻攝自免費圖庫pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

某些人在性高潮後會不由自主地流淚,多年來一直是床第之間令人困惑的情況之一,就連當事人自己也常常弄不清楚原因。對此,國外女性雜誌訪問性學專家,探究性高潮後流淚甚至哭泣的情感源頭。

女性雜誌「Self」8月29日刊登一篇文章《為什麼我會在高潮後哭泣,即便當時的性愛很棒?》(Why Do I Cry After Having an Orgasm, Even If the Sex Is Great?)。當中指出2020年針對223名女性和76名男性的調查顯示,將近92%的人都表示有過在性愛後出現明顯的情緒反應,女性大多是哀傷和情緒不定,男性則感覺活力降低和不快樂;這些人當中又有約34%表示,他們只會在高潮過後出現上述感受。

愛與性中心(Center for Love and Sex)的性治療師庫柏(Sari Cooper)解釋高潮反應,在高潮的當下,人體處於身心恍惚和經驗流動的狀態中,可能會想去過往令人難過或受傷的經驗,或者是害怕在如此緊密交合過後的分別。

對大多數人來說,高潮後哭泣不是大問題,但對部分人而言可能透露更深層的訊號,是內心某部分的你在哀求關注。

庫柏解釋高潮的身體反應,高潮當下神經傳遞訊號給大腦,由大腦負責感官的視丘,將當下感受與性幻想或記憶結合,進一步達到高潮,此時大腦也會釋放化學物質,加速血液流進生殖器。與此同時,大腦會讓人體系統充滿「愉悅感受」的賀爾蒙,包括催產素(oxytocin)、催乳素(prolactin)。

高潮後的哭泣可以解釋為與賀爾蒙有關,或是個人經歷的湧現。人體在經歷高度愉悅後,共感神經系統逐漸緩和下來,可能自發觸動哭泣的反應,就像心跳、血壓等自然又無法被控制的情況。催產素雖然被稱為「愛情賀爾蒙」,但對性經驗曾有創傷或負面經歷者會有反效果,因為那成了觸動負面經驗的開關。

也有可能是「性交後憂鬱」(postcoital dysphoria,PCD)的情況,即便性愛過程非常棒,結束後仍會感到心情低落,進而觸發哀傷、焦慮、易怒和沮喪等情緒。

庫柏表示只要負面情緒不會影響一個人享受性愛和高潮,就算之後流一點眼淚也不是什麼大不了的事,雖然這樣的情緒轉變讓人困惑,但認知到這些情緒都是作為一個人的一部分就好。

如果哭泣相當頻繁的話,也可以事先和伴侶溝通、打預防針,告訴他們自己會在性愛中變得稍微情緒化,而這是個人對過程的反應,要伴侶不要覺得是他們自己有錯,只是你更需要在性愛後被人擁抱和安慰。

如果擔心自己內心有未解開的結,或是想更深入探究是什麼原因觸動高潮後哭泣,庫柏也建議應該先沉澱一下內心,讓情緒變得更加穩定後,做呼吸練習,把想法記錄下來,然後找醫師談談,尋求專業建議。