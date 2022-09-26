高潮後為何會流淚？　性學專家3點分析原因





▲高潮後哭泣並不算罕見現象，也不代表一定有心理問題。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

某些人在性高潮後會不由自主地流淚，多年來一直是床第之間令人困惑的情況之一，就連當事人自己也常常弄不清楚原因。對此，國外女性雜誌訪問性學專家，探究性高潮後流淚甚至哭泣的情感源頭。

女性雜誌「Self」8月29日刊登一篇文章《為什麼我會在高潮後哭泣，即便當時的性愛很棒？》（Why Do I Cry After Having an Orgasm, Even If the Sex Is Great?）。當中指出2020年針對223名女性和76名男性的調查顯示，將近92％的人都表示有過在性愛後出現明顯的情緒反應，女性大多是哀傷和情緒不定，男性則感覺活力降低和不快樂；這些人當中又有約34％表示，他們只會在高潮過後出現上述感受。

愛與性中心（Center for Love and Sex）的性治療師庫柏（Sari Cooper）解釋高潮反應，在高潮的當下，人體處於身心恍惚和經驗流動的狀態中，可能會想去過往令人難過或受傷的經驗，或者是害怕在如此緊密交合過後的分別。

對大多數人來說，高潮後哭泣不是大問題，但對部分人而言可能透露更深層的訊號，是內心某部分的你在哀求關注。

庫柏解釋高潮的身體反應，高潮當下神經傳遞訊號給大腦，由大腦負責感官的視丘，將當下感受與性幻想或記憶結合，進一步達到高潮，此時大腦也會釋放化學物質，加速血液流進生殖器。與此同時，大腦會讓人體系統充滿「愉悅感受」的賀爾蒙，包括催產素（oxytocin）、催乳素（prolactin）。

高潮後的哭泣可以解釋為與賀爾蒙有關，或是個人經歷的湧現。人體在經歷高度愉悅後，共感神經系統逐漸緩和下來，可能自發觸動哭泣的反應，就像心跳、血壓等自然又無法被控制的情況。催產素雖然被稱為「愛情賀爾蒙」，但對性經驗曾有創傷或負面經歷者會有反效果，因為那成了觸動負面經驗的開關。

也有可能是「性交後憂鬱」（postcoital dysphoria，PCD)的情況，即便性愛過程非常棒，結束後仍會感到心情低落，進而觸發哀傷、焦慮、易怒和沮喪等情緒。

庫柏表示只要負面情緒不會影響一個人享受性愛和高潮，就算之後流一點眼淚也不是什麼大不了的事，雖然這樣的情緒轉變讓人困惑，但認知到這些情緒都是作為一個人的一部分就好。

如果哭泣相當頻繁的話，也可以事先和伴侶溝通、打預防針，告訴他們自己會在性愛中變得稍微情緒化，而這是個人對過程的反應，要伴侶不要覺得是他們自己有錯，只是你更需要在性愛後被人擁抱和安慰。

如果擔心自己內心有未解開的結，或是想更深入探究是什麼原因觸動高潮後哭泣，庫柏也建議應該先沉澱一下內心，讓情緒變得更加穩定後，做呼吸練習，把想法記錄下來，然後找醫師談談，尋求專業建議。