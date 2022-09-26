逃避普丁動員令！俄國5天逾3000人湧入蒙古　排隊車潮擠爆邊境

記者張靖榕／綜合外電報導

入侵烏克蘭受挫的俄羅斯總統普丁，21日發布30萬人局部動員令以後，俄國爆發「逃難潮」，俄羅斯與蒙古邊境更能看到大批等著進入蒙古的車潮，過去5天以來已有超過3000名俄國人進入蒙古。





▲局部動員令下達後，不少俄羅斯人湧向俄蒙邊境 。（圖／翻攝推特）

《法新社》、《阿拉伯新聞》報導，俄羅斯聯邦下布里亞特共和國恰克圖與蒙古邊境相鄰，鄰近的蒙古城市為阿勒坦布臘格（Altanbulag）。阿勒坦布臘格邊境檢查站一名負責人表示，自從上周三（21日）以來，已有超過3000名俄羅斯人排隊進入蒙古，其中大多數是男性。

事實上車隊人潮仍在持續湧入，俄羅斯人都把護照準備好，在移民中心外等著跨越國境。檢查站負責人拜楊巴蘇倫（G. Byambasuren）軍官指出，21日後排隊進入蒙古的人數明顯增加，其中2500人是男性，另外500多名分別是女性和小孩，「他們大多數是單身的年輕人，和父母一起跨越邊境。」

拜楊巴蘇倫表示，俄羅斯公民不需簽證便可以自由入境蒙古30天，如果需要還能延長期限30天。

俄羅斯總統普丁今年2月24日下令對烏克蘭展開「特別軍事行動」以來，戰事遲滯甚至遭保衛國土的烏軍反攻擊退，俄軍面臨士氣低迷、食物裝備問題以及志願役人力缺乏問題等，普丁決定在入侵烏克蘭7個月後，開始徵召有軍事訓練背景的退伍軍人。

外界估計普丁與克里姆林宮聲稱動員30萬人，但實際上目標動員人數可能更多。

