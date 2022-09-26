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爸媽Google「搜尋紀錄」太殘酷　高材生兒一看當場崩潰大哭

▲▼手機、電腦。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲原PO用爸媽電腦查資料，不料意外發現殘忍的搜尋紀錄，讓他當場大哭...（圖／取自Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

真相往往很殘酷，若又是無意間發現，可能更傷人。日本一名早稻田大學畢業的高材生近日用父母的電腦查資料，無意間看到Google留下的搜尋紀錄，不料上頭竟出現「教育失敗」、「大學生兒子無業」、「尼特族」等字眼，讓他當場大受打擊，哭著發文傾訴此事。

推特男網友@nazenarabamotu本月13日貼出一張Google的搜尋紀錄，「看著父母電腦上的搜尋紀錄，我現在哭了」。截圖中可見，這些紀錄包括「小孩教育失敗」、「如何教育孩子」、「大學生兒子無業」、「大學生兒子是尼特族（啃老族）」等關鍵字。

▲▼爸媽Google「搜尋紀錄」太殘酷　高材生兒一看當場崩潰大哭。（圖／翻攝自推特／@nazenarabamotu）

▲爸媽Google的搜尋紀錄出現「教育失敗」等關鍵字。（圖／翻攝自推特／@nazenarabamotu，下同）

貼文一出，許多網友紛紛留言安慰「至少你的父母還沒有放棄你」、「這不是你的錯」、「這條推文，讓我不敢使用父母的電腦」、「改變永遠不嫌晚」、「我看完也哭了」、「請堅強地生活下去」。至今已有16.5萬個讚、1.6萬次轉貼。

透過個人簡介可得知，原PO是早稻田大學理工科畢業生，學歷相當不錯。不過，有網友發現，原PO雖追蹤不少帳號，卻只有一個好友，現實中性格相當內向，似乎有人際問題，還曾嘲笑所有發推的人是個笑話，讓不少人紛紛直言「看了你過往發言，我不是很意外」、「想哭的是父母吧」、「大學畢業不去工作，又沒朋友，難怪父母會這樣搜尋」。

▲▼爸媽Google「搜尋紀錄」太殘酷　高材生兒一看當場崩潰大哭。（圖／翻攝自推特／@nazenarabamotu）

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