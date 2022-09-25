普丁簽新法　拒絕徵兵、士兵主動投降「最重關10年」

▲俄羅斯警察24日在聖彼得堡拘留一名抗議局部動員令的示威者。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯繼21日下令局部動員後，總統普丁24日簽署刑法修正案，依據最新規定，在徵兵期間主動投降、逃兵、拒絕入伍作戰者，最高可被判處10年徒刑。

綜合RT、法廣報導，隨著烏克蘭戰事持續，俄羅斯加大對投降、拒戰的懲罰力道，俄羅斯此次立法改革是在國家下令局部動員預備役的狀態下同步進行。俄國議會本周通過的刑法修正案已公布在政府網站，可說已經生效。

依據規定，在武裝衝突中「自願投降」的俄羅斯士兵返國後將面臨長達10年的牢獄之災，類似違規行為最輕判決為3年，但法律允許初犯者重返部隊免受懲罰。另外，拒絕參加武裝敵對行動的服役軍人，以及逃兵、逃避入伍者，同樣將面臨長達10年監禁。

戰時或軍事行動期間的搶劫行為，最高可判處15年徒刑。另方面，普丁也簽署法案接受外國志願者服役，只要簽1年的志願役合約，將可以獲得公民權，且申請程序也能簡化。

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