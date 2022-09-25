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東加海底火山噴發「浮出全新小島」　島嶼面積擴張中

▲▼NASA捕捉到，東加海底火山噴發形成全新島嶼。（圖／翻攝自NASA Earth Observatory）

▲這座全新出現島嶼位在西南太平洋，此處有大量海底火山。（圖／翻攝自NASA Earth Observatory）

記者詹雅婷／綜合報導

南太平洋島國東加（Tonga）海底火山持續噴發，依據美國國家航空暨太空總署（NASA）觀測，在火山開始噴發約11小時之後，催生出一座全新小島，且島嶼面積迅速擴張。不過海底火山所形成的島嶼通常是短暫的，有些頂多維持數年、有些存在約數十年。

CNN報導，東加一座海底火山「家礁」（Home Reef）9月10日開始持續噴發，噴出熔岩、蒸汽及火山灰。依據NASA衛星捕捉到的影像，在火山開始噴發約11小時之後，海面上出現一座全新島嶼。

NASA表示，這座島嶼面積迅速擴張。依據東加地質機構火山監測團隊（Tonga Geological Services）研究人員估計，9月14日，島嶼面積只有約4000平方公尺（約1英畝），但到了20日時，島嶼面積已擴大到2.4萬平方公尺（約6英畝）。另據紐媒Stuff，到了25日島嶼面積已擴增至接近9英畝。

不過NASA也說，由海底火山噴發形成的島嶼通常較為短暫，有些存在數年，也有小島能持續數十年。澳洲昆士蘭科技大學火山專家布萊恩（Scott Bryan）教授說明，若家礁海底火山持續噴發，新島嶼就可能持續存在。

東加地質機構火山監測團隊表示，截至23日，家礁海底火山仍在噴發中，對於航空界、瓦瓦烏群島（Vava'u）及哈派（Ha'apai）兩個群島居民構成低風險，且過去24小時沒有出現任何可見的火山灰報告，但仍建議所有海事人員在距離家礁4公里外的地方航行以策安全，直到另行通知為止。

Public Notice No.14 on Home Reef Eruption, 25 Sep 2022.

Tonga Geological Services, Government of Tonga. 發佈於 2022年9月24日 星期六

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